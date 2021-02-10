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Samsung хочет стать конкурентом для Doogee и Ulefone

17.06.2022 288 0

Благодаря новым защищённым устройствам.

 

 Сегодня рынок защищённых гаджетов – это та небольшая ниша, куда ещё не ворвались мастодонты мобильной индустрии, и за счёт которой живут небольшие производители, такие как Doogee или Ulefone.

 

 Но Samsung не устраивает такой расклад. Уже который год южнокорейский гигант пытается захватить эту нишу с помощью линеек Galaxy XCover и Galaxy Active. И в этом году экспансия на рынок продолжится, с телефоном Galaxy XCover 6 Pro и планшетом Galaxy Tab Active 4 Pro.

 

Galaxy XCover 6 Pro

 

 Galaxy XCover 6 Pro должен получить 6,6-дюймовый TFT экран разрешением FullHD+ с каплевидные вырезом под 16-мегапиксельную фронталку, батарею на 4050 мАч, двойную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 50 Мп и ультрашириком разрешением 8 или 12 Мп. В роли процессора, вероятно, будет выступать Snapdragon 778G. В минимальной версии Galaxy XCover 6 Pro предложит 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

 

Тизер новых защищённых устройств от Samsung

 

 О планшете Galaxy Tab Active 4 Pro не известно практически ничего. Мы лишь знаем, что он предложит пользователям поддержку стилуса S Pen.

 

Естественно, оба устройства получат ударопрочные, пыле- и влагостойкие корпуса для работы в экстремальных условиях. Оба девайса также получат сертификацию IP68/IP69K. Презентация новинок состоится 13 июля, тогда же будут объявлены цены на них.

 

Источник: gizmochina

Samsung Galaxy XCover 6 Pro Galaxy Tab Active 4 Pro
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 17.06.2022

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Samsung хочет стать конкурентом для Doogee и Ulefone