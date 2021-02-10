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Samsung лучше Apple, искусственный интеллект от Илона Маска и россия без Windows

23.04.2023 44 0

Мы собрали все интересные новости недели в одном видео специально для вас

Эта неделя была очень насыщена на анонсы технологических компаний. Свои новинки показала Xiaomi, причем целую россыпь гаджетов, кроме ожидаемого смартфона, планшета и фитнес браслета, мы увидели умную лампу и даже технологический водяной пистолет!

 

Компания Vivo показала линейку своих складных устройств и даже Huawei порадовала нас новыми фитнесами часами и смартфонами. Тема искусственного интеллекта с каждым днем звучит все чаще, и куда же в любой более инновационной сфере без Илона Маска, его искусственный интеллект будет самым разумным, и что не менее важно, только он спасет мир, а не уничтожит его.

 

Интересны подробности о будущем флагмане Apple и информация о том, что купертиновцы не такие уж белые и пушистые как пытаются нас убедить. Ну и, конечно, не обошлось без невероятных "инноваций" и наполеоновских планов нашего самоуверенного соседа.

 

Все это и еще много интересного и смешного вы увидите в последнем новом дайджесте на нашем YouTube канале. Приятного просмотра и мирного неба над головой.

 

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.04.2023

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