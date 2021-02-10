Samsung могла неплохо заработать на комплектующих во 2 квартале

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Аналитики прогнозируют рост прибыли Samsung на 38% и все благодаря увеличению спроса и стоимости компонентов

Когда мы говорим о доходах Samsung, в первую очередь речь идет о смартфонах. Компании действительно удается больше всех продавать мобильных устройств. Например, за первый квартал нынешнего года в ее активе 76 млн проданных мобильников. Но Samsung зарабатывает не только на продажах электроники, она неплохо получает и на реализации комплектующих.

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Аналитики предрекают, что по итогам второго квартала 2021 году прибыль компании увеличится на 38% и составит $10 млрд. И все за счет увеличения объемов поставок продуктов и благодаря росту цен на память. Так, аналитики компании Trendforce пришли к выводу, что цена на микросхемы оперативной памяти, которые широко используются в смартфонах, серверах и прочей электроники увеличилась на 27% по сравнению с первым кварталом нынешнего года. Подорожала на 8,6% и флеш-память NAND.

Должна Samsung неплохо заработать и на микропроцессорах. Речь идет об увеличении прибыли в размере 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поспособствовало этому и возвращение к нормальной работе фабрики компании в Техасе, которая ранее пострадала в результате урагана.

А вот в плане отгрузки смартфонов у Samsung дела могли сложиться не лучшим образом во втором квартале 2021 года. Аналитики называют цифру 59 млн поставленных мобильных устройств против 76 млн кварталом ранее. Негативная динамика объясняется дефицитом комплектующих на рынке, а также снижением спроса на смартфоны в Индии, где осложнилась ситуация из-за очередной вспышки коронавируса.

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Какие из этих прогнозов будут близки к реальным показателям, узнаем уже на этой неделе, когда Samsung опубликует отчет о работе по итогам второго квартала 2021 года.

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Источник: gizmochina