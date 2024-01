Samsung может представить новые зарядные устройства вместе с Galaxy S24 – может повысить мощность?

33

НО НЕ В КОМПЛЕКТЕ

По информации инсайдеров, компания Samsung готовит анонс двух новых зарядных устройств вместе с презентацией смартфонов линейки Galaxy S24.

Один из них – это 50-ваттный адаптер с двумя USB-C портами – вроде того, что кладет Apple в MacBook Air M2, и это интересно. Возможно, мощность во флагмане вырастет на эти 5 Вт, однако не факт, вполне возможно, что такая мощность будет лишь в сумме двух зарядок. Второй – обновленная версия текущего 45-ваттного зарядного Samsung.

Впрочем, новые адаптеры не будут входить в комплект со смартфонами S24 – компания прекратила эту практику еще из моделей Galaxy S21 в 2021 году.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Samsung Charger Duo 50W (2x USB-C wired fast charger) EP-T5020 incoming.<br><br>and they&# 39;ll имеет updated 45W charger как хорошо, EP-T4511 (old one is EP-T4510)</p>— Roland Quandt (@rquandt) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/rquandt/status/1742859142425923683?ref_src=twsrc%5Etfw">January 4, 2024</a></blockquote> <script a https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Samsung больше не добавляет зарядки в коробку, так что пользователи могут приобрести их отдельно. Но учитывая ценник на предыдущие модели в 50 долларов, лучше возьму с AliExpress GAN зарядку.

Источник - android authority