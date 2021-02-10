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  • Samsung наконец-то нашла причину жора батареи на One UI 5.1, есть простое решение

Samsung наконец-то нашла причину жора батареи на One UI 5.1, есть простое решение

19.04.2023 79 0

Наконец-то решение проблемы быстрой разрядки нашлось.

Почти сразу после начала распространения обновления One UI 5.1 в феврале начали появляться сообщения об очень быстром разряде батареи на смартфонах. Особенно эта проблема затронула прошлые флагманы Galaxy S22 и S21, а также линейки Z Fold 3 и Z Fold 4.

 

S22

 

Не прошло и двух месяцев как компания наконец-то признала проблему и сообщила, что всему виной была ошибка в фирменной клавиатуре связана со смайликами, которая заставляла процессор работать по полной и разряжала смартфон с невероятной скоростью.

 

Так вот, есть два варианта решения этой проблемы:

 

Первый: принудительно обновите Samsung Keyboard. Для этого достаточно открыть магазин приложений Galaxy Store, перейти в раздел «Обновление», найти Samsung Keyboard и обновить приложение через настройки «О клавиатуре Samsung». В новой версии корейцы якобы исправили ошибку, но некоторые пользователи говорят, что все равно жор батареи повышен.

 

klaviatura_samsung

 

Второй: тот, который я делаю сразу как беру любой смартфон в пользование. Просто установите любую постороннюю клавиатуру, а лучше всего Gboard от Google. Это самая стабильная и, на мой взгляд, самая красивая клавиатура для Android. Загрузить ее можно по ссылке .

 

Пишите в комментариях, помогло ли это решить проблему и какие клавиатуры обычно используете вы в своем смартфоне?

 

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Источник: phonearena

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 19.04.2023

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Samsung наконец-то нашла причину жора батареи на One UI 5.1, есть простое решение