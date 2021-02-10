Samsung назвала дату презентации Galaxy S22

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Компания подтвердила дату проведения Unpacked

Сегодня Samsung официально подтвердила проведение зимней презентации Unpacked и наконец-то назвала дату ее проведения. Состоится она 9 февраля и пройдет в онлайн-формате. Сам тизер с латинской буквой S не оставляет сомнений, ради каких новинок компания устраивает действо. Нас ждет премьера серии Galaxy S22, а еще компания должна показать линейку планшетов Galaxy Tab S8.

Samsung уже начала прием предзаказов на флагманы семейства Galaxy S22 и, по слухам, этот период затянется до 24 февраля. Продажи новинок планируют начать с 25 февраля.

О смартфонах многое известно и их дизайн не станет сюрпризом. Но, если вы по каким-то причинам ранее не видели рендеры смартфонов серии Galaxy S22, то можете заценить пресс-изображения устройств, которыми поделился Эван Бласс. Источник авторитетный и обладающий солидным послужным списком, позволяющим говорить, что именно так и будут выглядеть новинки.

Напомним, что 9 февраля нас ждет премьера трех смартфонов: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Последний из названых флагманов станет продолжателем идей серии Galaxy Note, предложив поддержку и место для хранения стилуса. В зависимости от региона продаж, аппараты предложат чип Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, обещают до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, быструю зарядку мощностью 45 Вт и 120-герцовые AMOLED-экраны различной диагональю. Цена на смартфоны будут стартовать с отметки $899.

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Источники: Gizmochina, twitter