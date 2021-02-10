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Samsung назвала дату презентации Galaxy S22

26.01.2022 527 0

Компания подтвердила дату проведения Unpacked

Сегодня Samsung официально подтвердила проведение зимней презентации Unpacked и наконец-то назвала дату ее проведения. Состоится она 9 февраля и пройдет в онлайн-формате. Сам тизер с латинской буквой S не оставляет сомнений, ради каких новинок компания устраивает действо. Нас ждет премьера серии Galaxy S22, а еще компания должна показать линейку планшетов Galaxy Tab S8.

 

Samsung назвала дату презентации Galaxy S22 – фото 1

 

Samsung назвала дату презентации Galaxy S22 – фото 2

 

Samsung уже начала прием предзаказов на флагманы семейства Galaxy S22 и, по слухам, этот период затянется до 24 февраля. Продажи новинок планируют начать с 25 февраля.

О смартфонах многое известно и их дизайн не станет сюрпризом. Но, если вы по каким-то причинам ранее не видели рендеры смартфонов серии Galaxy S22, то можете заценить пресс-изображения устройств, которыми поделился Эван Бласс. Источник авторитетный и обладающий солидным послужным списком, позволяющим говорить, что именно так и будут выглядеть новинки.

 

Samsung назвала дату презентации Galaxy S22 – фото 3

 

Напомним, что 9 февраля нас ждет премьера трех смартфонов: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Последний из названых флагманов станет продолжателем идей серии Galaxy Note, предложив поддержку и место для хранения стилуса. В зависимости от региона продаж, аппараты предложат чип Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, обещают до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, быструю зарядку мощностью 45 Вт и 120-герцовые AMOLED-экраны различной диагональю. Цена на смартфоны будут стартовать с отметки $899.

 

Samsung назвала дату презентации Galaxy S22 – фото 4

 

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Источники: Gizmochina, twitter

Samsung Galaxy S22
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.01.2022

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Samsung назвала дату презентации Galaxy S22