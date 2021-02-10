Samsung покажет складной планшет, камеру под экраном и то, как она научилась гнуть дисплей в двух местах

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Samsung готовится показать на одной из выставок свои наработки в области гибких матриц и подэкранной камеры

Реальность такова, что складные смартфоны пришли и никуда не денутся. Они не взорвали рынок и еще долго будут востребованы только теми, кто готов платить за диковинные аппараты больше, без оглядки на существующие проблемы с надежностью и долговечностью. Особенно плотно проектами устройств с гибкими дисплеями занимается Samsung и готова пойти дальше в своих изысканиях.

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Пришло сообщение, что на этой неделе в рамках своего участия в выставке SID Display Week 2021 южнокорейский гигант покажет принципиально новые складные устройства. Ожидается, что это будет складной 17-дюймовый планшет и гибкий смартфон с экраном диагональю 7,2 дюйма, который способен сгибаться в двух местах и сама конструкция напоминает латинскую букву Z или S. Предполагается, что при определенном сценарии складывания нижняя половина экрана может взять на себя функции сенсорной клавиатуры.

Среди новинок может быть Samsung Slidable Displa или растягивающийся по горизонтали экран, который в обычном состоянии представляет собой смартфон. При необходимости получить больший дисплей для просмотра видео и различного контента, дисплей можно растянуть.

Обещают и анонс технологии UPC (Under Panel Camera), которая представляет собой не что иное, как камеру под дисплеем. Поговаривают, что инженерам Samsung все же удалось добиться приемлемого уровня пропускания света в месте нахождения селфи-модуля. Коммерческих продуктов с новыми технологиями не представят, компания лишь покажет и расскажет о новых изысканиях, а также, возможно, продемонстрирует прототипы.

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Источник: sparrowsnews