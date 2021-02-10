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Samsung покажет складной планшет, камеру под экраном и то, как она научилась гнуть дисплей в двух местах

17.05.2021 176 0

Samsung готовится показать на одной из выставок свои наработки в области гибких матриц и подэкранной камеры

Реальность такова, что складные смартфоны пришли и никуда не денутся. Они не взорвали рынок и еще долго будут востребованы только теми, кто готов платить за диковинные аппараты больше, без оглядки на существующие проблемы с надежностью и долговечностью. Особенно плотно проектами устройств с гибкими дисплеями занимается Samsung и готова пойти дальше в своих изысканиях.

 

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Samsung покажет складной планшет, камеру под экраном и то, как она научилась гнуть дисплей в двух местах – фото 1﻿

 

Пришло сообщение, что на этой неделе в рамках своего участия в выставке SID Display Week 2021 южнокорейский гигант покажет принципиально новые складные устройства. Ожидается, что это будет складной 17-дюймовый планшет и гибкий смартфон с экраном диагональю 7,2 дюйма, который способен сгибаться в двух местах и сама конструкция напоминает латинскую букву Z или S. Предполагается, что при определенном сценарии складывания нижняя половина экрана может взять на себя функции сенсорной клавиатуры.

 

Samsung покажет складной планшет, камеру под экраном и то, как она научилась гнуть дисплей в двух местах – фото 2

 

Среди новинок может быть Samsung Slidable Displa или растягивающийся по горизонтали экран, который в обычном состоянии представляет собой смартфон. При необходимости получить больший дисплей для просмотра видео и различного контента, дисплей можно растянуть.

 

Samsung покажет складной планшет, камеру под экраном и то, как она научилась гнуть дисплей в двух местах – фото 3

 

Обещают и анонс технологии UPC (Under Panel Camera), которая представляет собой не что иное, как камеру под дисплеем. Поговаривают, что инженерам Samsung все же удалось добиться приемлемого уровня пропускания света в месте нахождения селфи-модуля. Коммерческих продуктов с новыми технологиями не представят, компания лишь покажет и расскажет о новых изысканиях, а также, возможно, продемонстрирует прототипы.

 

Samsung покажет складной планшет, камеру под экраном и то, как она научилась гнуть дисплей в двух местах – фото 4

 

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Источник: sparrowsnews

Samsung складной смартфон складной планшет подэкранная камера
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.05.2021

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