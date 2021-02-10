Samsung работает над Galaxy Xcover 7 – он может стать защищенным Galaxy A55

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Новый защищенный Galaxy Xcover обещает неплохую аппаратную конфигурацию

Сейчас Samsung работает над Galaxy Xcover 7. Защищенный смартфон имеет некоторые общие данніе с Galaxy A55, который тоже готовится к выпуску. Xcover. Следующая модель Xcover может появиться на рынке в начале 2024 года.



По данным сайта Galaxy Club, Samsung занята разработкой Galaxy Xcover 7. Технические детали ограничены, но известно о номере модели – SM-G556B.



Сходство с номером будущего Galaxy A55 почти полное. Если Samsung будет соблюдать привычные правила наименования, последний получит номер SM-A556B. Это намекает на то, что Xcover 7 получит общее аппаратное обеспечение с будущим с топом среднего класса.



Известно, что разработка Samsung Galaxy Xcover 7 далека от завершения, поэтому модель ожидается не раньше начала 2024 года. Похоже, это не будет модель Pro: Galaxy Xcover 6 Pro имел номер модели SM-G7xx, тогда как Xcover 7 относится к серии SM-G5xx