Samsung предложит оптическую стабилизацию в смартфонах из среднего сегмента

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Сегодня камеры в смартфонах играют большую роль и когда речь заходит о флагманах — тут не должно быть никаких компромиссов. По всем параметрам они должны быть лучшими и наличие оптической стабилизации в них уже стало обязательным атрибутом.

Оптостаб в массы

Несмотря на то, что самой технологии уже почти 8 лет, производители не спешат внедрять ее в устройствах среднего класса. Именно с оглядкой на это не зря OnePlus бравирует наличием системы оптической стабилизации в среднеуровневом Nord. Но, возможно, в следующем году мы увидим с вами массовый приход этой технологии в аппараты А-серии Samsung.

Так, пришло сообщение, что южнокорейский гигант планирует предложить оптический стаб в ряде моделей линейки Galaxy A 2021 года выпуска. Правда, скорее всего, эта фишка достанется только топовым смартфонам этой серии, тогда как аппараты нижнего звена вроде Galaxy A42 и Galaxy A32 не получат ее. Уже есть предсказание, что первым OIS может предложить Galaxy A72.

Устройств с OIS станет больше

Если все предсказываемое сбудется, то это решение может стать и серьезным толчком для других производителей начать устанавливать оптостаб в смартфонах среднего уровня. С такой страховкой можно будет снимать более четкие снимки в движении, компенсировать тряску рук при записи видео и увеличивать выдержку, чтобы камера могла захватить больше света и деталей.

Источник: sammobile