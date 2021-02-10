Samsung представила бюджетники Galaxy A05 и Galaxy A05s

91

Бюджетники получили усиление в виде относительно неплохих процессоров

Samsung без лишнего шума выпустила бюджетные смартфоны Galaxy A05 и Galaxy A05s. Оба новых телефона оснащены 6,7” ЖК-дисплеями с разрешением HD+ (720 x 1600) в A05 и FHD+ (1080 x 2400) в A05s. На A05s установлена фронтальная камера на 13 МП, расположенная внутри каплевидной выемки, а на A05 — камера на 8 МП.

Смартфон A05s оснащен процессором Snapdragon 680, а A05 получает Helio G85 от MediaTek. Оба телефона получили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем и слотом microSD.

Оба телефона имеют одинаковую 50 МП основную камеру (f/1.8) вместе с 2 МП сенсором глубины, A05s также получил 2 МП камеру для макросъемки. На обоих телефонах установлены аккумуляторы на 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. На смартфоны установлено ПО OneUI Core на базе Android 13.



Samsung Galaxy A05 доступен в черном, светло-зеленом и серебристом цветах, а A05s также в фиолетовом. Цені и дата начала продаж пока не сообщается.

Источник: GSMArena