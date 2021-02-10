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Samsung представит контроллер Samsung Replay на CES 2024: похож на Xbox и всего за $49,99

08.01.2024 67 0

Samsung пытается захватить игровую сферу  ﻿

Компания Samsung стремится выйти на новый игровой уровень, представив приложение "Designed for Samsung Gaming Hub", предусматривающее партнерство с производителями игровых аксессуаров для создания продуктов, специально разработанных для устройств Samsung.

samsung

Samsung Gaming Hub – облачное хранилище, позволяющее запускать различные игры на телевизорах Samsung и других устройствах бренда без использования дополнительного оборудования. Сервис предлагает различные варианты потоковой передачи игр, включая Xbox Game Pass, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut, Utomik, GeForce Now и Antstream Arcade. Кроме того, платформа поддерживает стриминг с популярных контент-сервисов, таких как YouTube, Spotify и Twitch.

samsung

Партнерство Samsung из Performance Designed Products (PDP) привело к созданию игрового контроллера "Replay Midnight Blue", напоминающего контроллер Xbox и направленного на улучшение игрового опыта для пользователей Samsung. Контроллер будет официально представлен на выставке CES 2024 под брендом Design for Gaming Center, что означает его совместимость с устройствами Samsung.

Пока неизвестно, будет ли он совместим с другими устройствами, кроме Samsung. Цена на контроллер будет составлять $49,99.

Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 08.01.2024
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Samsung представит контроллер Samsung Replay на CES 2024: похож на Xbox и всего за $49,99