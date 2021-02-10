Samsung представит сложные устройства Samsung Galaxy Z Fold5 и Flip5 уже в конце июля

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Samsung представит складные устройства Samsung Galaxy Z Fold5 и Flip5 уже в конце июля

09.06.2023 45 0

 

Презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнее воскресенье июля в Сеуле, Южная Корея

Об этом заявил президент глобального маркетингового центра Samsung DX Ли Йен Хи. Мероприятие пройдет на COEX в Самсондоне, Каннах. Напомним, что первая выставка Unpacked была проведена в 2010 году в Лас-Вегасе и проводится в ключевых городах мира.

 

По словам руководства Samsung Сеул выбрали «из-за его роли во влиянии на мировые тенденции благодаря своей динамичной культуре и инновациям, а также это отражает сильную уверенность Samsung в категории сложных устройств » .

Samsung Galaxy Z Fold5

Что же известно о Samsung Galaxy Z Fold5? Это сложное устройство в форме книги с двумя дисплеями с частотой 120 Гц каждый, тройной основной камерой и водонепроницаемостью IPX 8

Уникальностью данного флагмана есть отсутствие щели при закрытии. В устройстве новая петля, которая будет закрываться плоско, также устраняет складку внутри дисплея.

Galaxy Z Flip5

Отличием Galaxy Z Flip5 от своего предшественника Flip 4 является полностью плоский дизайн и расположенная горизонтально, а не вертикально камера.

Из рендеров видно, что зазора между двумя половинками телефона почти нет, механизм закрывается гораздо плотнее.

 

Так что ожидаем новинки.

 

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Источник: gsmarena

Автор: Юлія Бігун Дата публикации: 09.06.2023
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Samsung представит складные устройства Samsung Galaxy Z Fold5 и Flip5 уже в конце июля