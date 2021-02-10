Samsung пригласила на еще один Unpacked. Что покажет?

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Смартфон, холодильник, чип или что-то совершенно иное

В этом году Samsung уже провела три мероприятия Unpacked. Мы видели серию Galaxy S21, несколько новых ноутбуков, Galaxy Z Fold 3 и многое другое. Теперь в планах еще одно важное событие.

20 октября компания проведет еще одно мероприятие Samsung Galaxy Unpacked. Обещано «открытие новых возможностей для самовыражения посредством технологий». А, вот ради какого продукта или продуктов компания затеяла ивент, она озвучивать не стала. Первое, что приходит на ум — анонс Galaxy S21 FE. Но распространяющиеся слухи о том, что выход этой модели отложен или вовсе отменен, заставляют усомниться в таком развитии событий.

Свой прогноз дал и авторитетный инсайдер Эван Бласс, заявивший, что мероприятие будет посвящено умной бытовой техники и, в частности покажут новый холодильник. Вместе с ним могут показать еще какие-то новинки для дома.

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Не стоит забывать и тот факт, что сейчас Samsung в тандеме с AMD создают чип Exynos с графикой mRDNA. Еще в начале лета глава AMD Лиза Су подтвердила, что будущий флагманский процессор Samsung получит графическую подсистему RDNA2, а также поддержку трассировки лучей и переменной частотой затенения. Тогда было также сказано, что до конца нынешнего года Samsung раскроет больше подробностей о новом чипе. Возможно, пришло время для анонса Exynos 2200?

На данный момент есть только попытки предсказать, что Samsung покажет через неделю. Ждем мероприятия, которое и даст точный ответ, ради чего устроили новый ивент.

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Источник: samsung