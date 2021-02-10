Еще доказательства отмены Samsung Galaxy S21 FE

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На прошлой неделе пришло известие, что Samsung отменила анонс Galaxy S21 FE в октябре и внутри компании активно ходят разговоры, что стоит отказаться от идеи с выпуском этой модели. А все по причини дефицита комплектующих и необходимости обеспечить производство Galaxy Z Flip 3, который хорошо продается.

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Сама Samsung отказывается давать какие-то комментарии о судьбе Galaxy S21 FE. Зато появились новые косвенные доказательства того, что компания «затирает» упоминания об этой модели. Так, было обнаружено, что страничка со смартфоном исчезла с сайта компании в ряде регионов. В частности, в Южной Африке, Гонконге, Сингапуре и других регионах.

Это совпало со слухами, что компания может в итоге похоронить Galaxy S21 FE. Ряд источников не верят в то, что компания откажется от фанатской версии флагмана. Возможно, Samsung ограничит количество стран, где будет доступен смартфон и этим можно объяснить «чистку» сайтов.

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Нам остается только ждать официального комментария Samsung о судьбе Galaxy S21 FE. Сейчас компания пытается решить вопрос с дефицитом полупроводниковой продукции. По слухам, глава мобильного подразделения компании уже дважды ездил в США, чтобы решить вопрос об увеличении поставок чипов. С большой долей вероятности этим неназванным производителем процессоров является Qualcomm. Но, увы, договориться не удалось.

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Источник: sammobile, androidauthority