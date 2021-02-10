Доля смартфонов с чипами Exynos в следующем году увеличится вдвое

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Samsung планирует перевести на свои фирменные чипы половину смартфонов Galaxy

Вот уже несколько лет Samsung придерживается стратегии выпускать флагманы в двух вариантах исполнения аппаратной платформы. Так, США и Китай получают модификации с чипами Snapdragon, а весь прочий мир довольствуется вариациями с Exynos. Не так давно южнокорейский гигант взял курс стать лидером на рынке чипов к 2030 году, и в рамках этой стратегии пересмотрит долю различных чипов.

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По данным издания ET News, компания намерена увеличить долю чипов Exynos в смартфонах собственного производства с 20% до 50-60%. Ресурс уточнил, что в 2022 году подразделение Samsung LSI увеличит поставки чипсетов Exynos более чем вдвое. Такие амбиции компании оправданы тем, что ей наконец-то удалось справиться с двумя проблемами: перегрев и сбои 5G-связи.

Увеличивать долю чипов Exynos планируют, прежде всего, за счет устройств из бюджетного и среднего сегментов. Напомним, что в последнее время Samsung предпочитала ставить в них процессоры MediaTek и Snapdragon. Поэтому в этой нише определенно есть поле для роста доли Exynos. Кроме того, ходят слухи, что свой чип с графикой AMD появится и в портфолио чипов среднего уровня, а это определено повысит интерес к устройствам с ним.

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Источник: etnews