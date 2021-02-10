Samsung припоздала, как теперь быть Apple и Xiaomi портит MIUI

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В этот раз немного подзадержались с новостным выпуском и все по причине того, что в информационное поле с анонсом Redmi 10 ворвалась Xiaomi. Мы изучили новинку и рассказали вам о ней, а теперь можно поделиться и другими новостями, которые появились за прошедшие дни.

Новинка случилась не только у Xiaomi, но и свои два новых смартфона показала ASUS — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro. Новыми их можно назвать условно, ведь ключевые изменения свелись к смене аппаратной платформы, наращиванию памяти и замене дополнительного монохромного экрана на цветной.

Google следует намеченному плану и приближает выход стабильной сборки Android 12. Среди новшеств — возможность управлять смартфоном посредством мимики.

Проведя августовский Unpacked, Samsung теперь может сосредоточиться на линейке Galaxy S22, которая появится в первом квартале 2022 года. Поговаривают, что компания отойдет от практики предлагать на большинстве рынков версии флагманов с Exynos, будут доминировать вариации с Snapdragon 895/898. Причина — дефицит Exynos 2200 с графикой AMD из-за сложности в производстве и невозможности выпустить чип в достаточном количестве. А еще компания готовится перейти на использование вторсырья при производстве устройств и придумывает новые варианты исполнения раздвижных смартфонов.

Многие слышали историю конфликта Apple и Epic Games. Спор разрешит суд, и судья уже намекнул, что итог разбирательства вряд ли полностью устроит обе стороны. Если не фемида, то законодатели вполне могут положить конец монополии Apple и Google. Готовится законопроект, который может серьезно перекроить рынок приложений и условия их распространения. В Европарламенте также настроены серьезно довести дело до конца и хотят заставить Apple перейти на применение порта USB Type-C в своих гаджетах.

Делимся подробностями о характеристиках Xiaomi Mi 11T и Redmi K40 Ultra, а также рассказываем о виджетах в стиле iOS, которые могут появиться в MIUI. Не забыли и про нашу постоянную рубрику «Дичь», которая каждый раз обнажает странности и невозможность понять логику ряда людей. Приятного просмотра!