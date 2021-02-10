Samsung ускоряет планы по изготовлению твердотельных аккумуляторов – главное чтобы не получилось как в прошлый раз!

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Новая революция.. главное чтобы не получилось как в прошлый раз

Компания Samsung ускорила свои планы по запуску массового производства твердотельных аккумуляторов. Первоначально это было запланировано на 2027 год, но последние события указывают на более ранние сроки.

Технологический гигант активно тестирует и создает прототипы, пытаясь преодолеть производственные трудности и наконец революционизировать рынок систем хранения энергии.

Главное, чтобы они получились не бомбически мощные, если вы понимаете о чем я. Так да, Galaxy Note 7, именно о тебе я вспомню, потому что компании уже однажды пришлось отозвать целую модель флагманского смартфона из-за проблемы с аккумуляторами.

Но как бы то ни было – твердотельные аккумуляторы – это будущее энергосбережение, которое способно вытеснить обычные литий-полимерные батареи современных смартфонов. Они обеспечивают лучшую безопасность, емкость, долговечность и стабильность при экстремальных температурах.

Запуск массового производства инновационных батарей Samsung будет означать полное изменение парадигмы. Лидер рынка фактически бросает вызов установившимся технологиям и прокладывает путь к новой эре энергосбережения! Главное, чтобы не получилось как в прошлый раз.

Источник - GSMChina