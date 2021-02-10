Samsung решила, что и в наши дни Snapdragon 855 актуален

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Samsung Galaxy A82 5G с Snapdragon 855 на борту засветился в Geekbench

Смартфоностроители сейчас работают в условиях дефицита. И этот аспект позволяет им объяснять рост цен, а еще продолжать устанавливать старые чипы в своих продуктах. Нехватка процессоров уже коснулась Xiaomi и Realme, а также, похоже, докатилась до Samsung. И это несмотря на то, что компания может сама штамповать аппаратные платформы для своих нужд.

Но не все на рынке тепло принимают смартфоны с Exynos, да и рынок Китая и США заказан для таких устройств. Вот и приходится южнокорейскому гиганту идти на то, чтобы ставить в своих смартфонах чипы от Qualcomm. В условиях дефицита он вынужден обращаться к не самым свежим решениям.

Так, в базе данных бенчмарка Geekbench была найдена информация о модели SM-A826S, которая, как предполагается, выйдет на рынок как Galaxy A82 5G и станет преемником Galaxy A80, предложившим необычную поворотную камеру. Синтетический тест позволил распознать, что смартфон обладает чипом Snapdragon 855, 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11.

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Возможно, именно дефицит на рынке чипов стал причиной того, что в новую модель установят процессор, который вышел два года назад и сейчас утратил статус флагманского. Хотя, его производительности и на сегодняшний день более чем достаточно.

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Источник: sammobile