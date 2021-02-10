Xiaomi призналась, что испытывает сильную задержку поставок от Qualcomm. Чем нам грозит дефицит полупроводников в 2021?

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По данным Xiaomi, срок поставок чипов от Qualcomm﻿ увеличился до 30 недель

Мы уже делились опасениями в отношении дефицита на рынке полупроводников, который назревает со второй половины 2020 года.

Напомним, что самые разные отрасли и производители жалуются на длительные задержки поставок чипов для своих устройств. Об этом неоднократно заявляла Sony после презентации PlayStation 5. Компания NVIDIA тоже сетовала на сильный дисбаланс спроса на видеокарты и их реальных возможностей по производству. Xiaomi уже на презентации Redmi K40 заявила, что дефицит есть. Компания Qualcomm также не скрывает этого.

Теперь стало известно, что общая задержка поставок комплектующих от Qualcomm для продукции Xiaomi составляет 30 недель. Это довольно много, и мы скоро можем почувствовать это на себе.﻿

На рынке смартфонов сложилась интересная ситуация. Мы сейчас находимся на этапе анонсов и стартов продаж почти всех новинок, поэтому рынок, в общем, завис в «ожидающем» режиме и для нас этот дефицит незаметен. Одно дело – объявить смартфон по выгодной цене, а совсем другое дело обеспечит им всех желающих.

Поэтому специалисты уверяют, что как только анонсированные смартфоны на новых чипах будут объявлены и поступят в продажу, покупатели по всему миру почувствуют, что дефицит есть и он реален. Речь идет о смартфонах на самых новых процессорах, которые сейчас набирают популярность.

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Вполне вероятно, что привлекательные смартфоны на Snapdragon 870 и Dimensity 1100, а так же флагманы на Snapdragon 888 и Dimensity 1200 мы будем ждать дольше обычно. Также не известно, насколько дефицит повлияет на удорожание чипов и, в последствии, самих смартфонов.

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Источник: gizchina.com