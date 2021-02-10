Exynos 2200 с графикой AMD Radeon: шах и мат Apple и Qualcomm?

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Обещают, что Exynos 2200 получит графику AMD и «сделает» конкурентов

Негатива вокруг чипов Exynos хватает. В числе недостатков называют троттлинг, они не могут держать нагрузку и снижается частота процессоров. Троттлинг проявляется, прежде всего, в играх при длительной нагрузке, проседает число кадров. Несмотря на то, что Samsung провела неплохую работу с Exynos 2100, просадки при длительных игровых сессиях наблюдаются. Все же в плане графической производительности процессоры Exynos не могут на равных конкурировать с Snapdragon.

То, что графика Mali уступает Adreno, понимают и сами инженеры Samsung, поэтому есть желание перевести фирменные чипы на видеоускорители на архитектуре AMD RDNA. Компания уже подтвердила такой маневр и есть вероятность, что первый чип с новой графикой дебютирует уже летом.

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По информации сетевых источников, Samsung работает над двумя версиями Exynos 2200, которые найдут свои применение в ноутбуках и смартфонах. Они во многом будут схожи, но их адаптируют для работы на разных устройствах. Уже говорят о том, что прирост производительности Exynos 2200 по сравнению с Exynos 2100 составит 25%, а вот мощность графического чипа увеличится в 2,5 раза. А самое многообещающее — производительность Exynos 2200 будет вдвое выше той, что демонстрирует Apple A 14 Bionic.

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Правда, мы уже не раз слышим заявления, что вот-вот и Exynos заткнет за пояс топовые решения от Qualcomm. На сегодняшний момент этого так и не произошло, чипы Samsung продолжают нести бремя «вечно вторых». Посмотрим, не окажутся ли и эти слухи далекими от реального положения дел.

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Источник: mydrivers