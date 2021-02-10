Samsung делает планшеты для любителей полежать в ванной.

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Линейка Galaxy Tab S9 получит влагозащиту по стандарту IP67

Компания Samsung является одним из пионеров и несомненным лидером по вопросам влагозащиты в своих смартфонах. Когда в 2014 году вышел Galaxy S5 – обладателям Iphone 5s подобный функционал даже не снился. На сегодняшний день Samsung единственные, кто предлагает влагозащиту не только во флагманских аппаратах, но и в среднебюджетных и сложных смартфонах. Единственным вопросом оставалось то, почему компания не наделила свои планшеты подобной защитой.

Уверенный, что любители полежать в ванной и посмотреть кино или любимого блоггера, будут в восторге от возможности избавиться от страха утопить свою недешевую игрушку. И вот появилось сообщение, что Samsung планирует оснастить серию флагманских планшетов Galaxy Tab S 9 водонепроницаемостью по стандарту IP67. Конечно на рынке уже есть варианты планшетов с влагозащитой даже от самой Samsung, но это представители защищенных серий, которые очень громоздки и неудобны в повседневном использовании.

Выход новинок запланирован на вторую половину года назад к пляжному сезону, который я очень надеюсь в этом году будет, он не успевает. Пишите в комментариях был бы для вас полезен подобный функционал и есть ли среди вас утопившие планшет в ванной или ваш любимый ребенок залил его компотиком просматривая мультики.

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Источник: gizmochina