Samsung опровергла ребрендинг Exynos в Dream Chip

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Dream Chip﻿ – ﻿только рабочее название

Samsung официально опровергла новость о ребрендинге собственных процессоров Exynos в Dream Chip. Samsung использует имя Exynos для своих флагманских процессоров, начиная с Galaxy S2 в 2011 году. Недавняя утечка информации говорила о ребрендинге чипов на Dream Chip.



Samsung Semiconductor сообщила Android Authority , что это утверждение не соответствует действительности.



Samsung не будет менять название Exynos на Dream или Dream Chip. Также не планируется какой-либо другой ребрендинг, это уточнение компания сделала отдельным сообщением: «Все слухи по ребрендингу не соответствуют действительности».



Конечно, на фоне непопулярности чипов возможно, что Samsung когда-нибудь изменит мнение и пойдет ребрендинг, но точно не в ближайшее время.