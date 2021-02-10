Samsung опровергла ребрендинг Exynos в Dream Chip
30.11.2023 140 0
Dream Chip – только рабочее название
Samsung официально опровергла новость о ребрендинге собственных процессоров Exynos в Dream Chip. Samsung использует имя Exynos для своих флагманских процессоров, начиная с Galaxy S2 в 2011 году. Недавняя утечка информации говорила о ребрендинге чипов на Dream Chip.
Samsung Semiconductor сообщила Android Authority , что это утверждение не соответствует действительности.
Samsung не будет менять название Exynos на Dream или Dream Chip. Также не планируется какой-либо другой ребрендинг, это уточнение компания сделала отдельным сообщением: «Все слухи по ребрендингу не соответствуют действительности».
Конечно, на фоне непопулярности чипов возможно, что Samsung когда-нибудь изменит мнение и пойдет ребрендинг, но точно не в ближайшее время.
Дата публикации: 30.11.2023
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