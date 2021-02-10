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Samsung опровергла ребрендинг Exynos в Dream Chip

30.11.2023 140 0

Dream Chip﻿ – ﻿только рабочее название

Samsung официально опровергла новость о ребрендинге собственных процессоров Exynos в Dream Chip. Samsung использует имя Exynos для своих флагманских процессоров, начиная с Galaxy S2 в 2011 году. Недавняя утечка информации говорила о ребрендинге чипов на Dream Chip.

 

Exynos


Samsung Semiconductor сообщила Android Authority , что это утверждение не соответствует действительности.


Samsung не будет менять название Exynos на Dream или Dream Chip. Также не планируется какой-либо другой ребрендинг, это уточнение компания сделала отдельным сообщением: «Все слухи по ребрендингу не соответствуют действительности».


Конечно, на фоне непопулярности чипов возможно, что Samsung когда-нибудь изменит мнение и пойдет ребрендинг, но точно не в ближайшее время.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 30.11.2023
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Samsung опровергла ребрендинг Exynos в Dream Chip