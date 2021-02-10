Samsung опровергла выпуск недорогих складных смартфонов

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Дешевых Fold и Flip не будет

На прошлой неделе распространились слухи о том, что Samsung работает над более доступным складным смартфоном, который будет выпущен в следующем году. По слухам, он должен стоить $400-$500. Но этого не будет.



С самого начала слухи о дешевых «раскладушках» Samsung не звучали оптимистично, а уже сегодня компания заявила, что подобных планов на ближайшее время у нее нет.



"Мы не планируем производить сложные смартфоны средней ценовой категории, последние слухи безосновательны", - представитель Samsung Electronics.



Похоже, что Motorola со своим Razr 40/Razr 2023 остается единственной компанией, которая выпускает сложные смартфоны среднего уровня. После релиза Razr 2023 продавался по цене $699,99, но теперь его можно приобрести его всего за $499,99 – столько имей стоить воображаемый складной Samsung, который не получится.



Но все не так безнадежно. На вопрос, выпустит ли когда-нибудь Samsung FE-версию одного из своих сложных устройств, тот же представитель Samsung сказал: «По этому вопросу ничего не решено». Итак, надеяться на более дешевый Fold или Flip все еще можно.

Источник: GSMArena