Samsung SSD NVMe vs SSD SATA: какой предпочтительнее

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Слаженная работа ИТ-систем напрямую связана со скоростью обработки огромного массива данных. И тут немаловажную роль играет быстродействие устройств хранения. Сегодня на первый план вышел интерфейс Non -Volatile Memory Express — протокол подключения твердотельных накопителей, применяющих шину PCI Express. SSD-накопители с этим интерфейсом превосходят накопители с портом SATA по скорости в пять раз, а SATA-диски — в 50 раз.

Все идет к тому, что технология NVMe станет новым отраслевым стандартом благодаря огромному потенциалу для устройств хранения за счет повышения производительности, эффективности и широкой совместимости. Для сравнения: скорость записи в SATA составляет до 530 МБ/с, тогда как у NVMe максимальная пропускная способность до 3000 МБ/с.

Задержка протокола также существенно снижается благодаря NVMe, за счет более оптимизированного и короткого канала передачи данных, призванного уменьшить задержку по сравнению с накопителями с подключением через порт SATA. Так, в NVMe задержка записи вдвое меньше той, которую предлагают накопители с SATA. Важно и то, что устройства с NVMe способны обрабатывать большое количество операций ввода-вывода за единицу времени (IOSP) и совместимы с большинством операционных систем.

Samsung авторитетный и крупный игрок на рынке твердотельных накопителей, готовый превзойти конкурентов. К числу первых массовых и топовых SSD с поддержкой PCI Express стоит отнести линейку продуктов Samsung SSD 980. Это идеальные накопители для работы с видео, ведь поддержка PCIe позволит получить максимальную производительность и скорость обработки запросов, превосходя в десятки раз показатели SATA подключения. За короткий срок можно будет обработать большой массив данных и сократить время вывода результирующих данных.

На момент написания материала стоимость Samsung 870 Evo-Series 500GB 2.5″ SATA III V-NAND 3bit MLC и Samsung 980 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND 3bit MLC в Украине идентична. Но у последнего при этом есть огромное преимущество — высокая скорость обработки данных. Если сравнивать Samsung 980 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND 3bit MLC и Samsung 970 Evo Plus 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND 3-bit MLC, то разница в цене 400 грн. в пользу последнего накопителя. Зато у него скорость чтения и записи выше, что пригодится при работе с файлами большого объема.

Очевидно, что благодаря интерфейсу PCIe и технологии NVMe вы получаете в том же Samsung SSD 980 PRO одну из самых высоких скоростей среди твердотельных накопителей. Такие накопители должны прийтись по душе технически продвинутым пользователям и хардкорным геймерам, которым важно получить высокую пропускную способность для работы с приложениями и выполнения разнообразных задач.