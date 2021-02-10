Samsung и LG предлагают Apple дисплеи OLED с микролинзовыми массивами для iPhone 16

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станет ли технология массовой - покажет только время

Компании Samsung и LG предложили Apple использовать технологию микролинзовых массивов (MLA) в дисплеях OLED для будущих iPhone 16, согласно сообщениям СМИ.

Что такое технология дисплея Micro Lens Array (MLA)? MLA – это технология дисплея, которая использует микроскопические линзы для улучшения яркости и энергоэффективности OLED дисплеев. Линзы располагаются между стеклом и OLED панелью и способствуют перенаправлению света из панели, которое нормально излучалось бы в сторону задней поверхности. Это приводит к более яркому дисплею с меньшим потреблением энергии.

Однако есть и компромисс в этой технологии. MLA может также сужать угол обзора дисплеев OLED. Это потому, что микро-линза внутри дисплея фокусирует свет в конкретном направлении, что может усложнить просмотр экрана с определенных углов.

Samsung уже использовал MLA в некоторых своих смартфонах, а LG – в OLED телевизорах. Однако, зная Apple, торопиться с этим всем они не будут. Они не пойдут на аппаратное улучшение своего дисплея, если по некоторым параметрам новый дисплей хоть немного будет хуже прошлого, поскольку маркетинговая логика Apple считает подобные действия просто недопустимыми.

Если LG и Samsung действительно хотят, чтобы Apple использовала эту технологию, им нужно поспешить исправить недостатки этой технологии, и тогда Apple может рассмотреть MLA для iPhone 16.

Источник: gizmochina