Samsung Tab A9 готовится к выходу – наступает на пятки Redmi Pad

41

будущий бюджетный хит?

После запуска флагманской серии планшетов Galaxy Tab S9 пришло время бюджетников – к выходу готовится Galaxy Tab A9.

Предварительно устройство было замечено на сайте BIS (Bureau of Indian Standards), что свидетельствует о приближении его запуска на индийском рынке. По последним данным, Samsung Galaxy Tab A9 будет работать на базе процессора MediaTek Helio G99. Кстати, такой же процессор стоит у Redmi Pad, поэтому конкуренция между брендами в одном ценовом сегменте увеличивается.

Helio G99 всем известен бюджетный процессор, используемый во многих бюджетных смартфонах. Произведен по 6нм техпроцессу от TSMC и имеет достаточный уровень производительности.

Планшет получил модельный номер SM-X115, также получит поддержку 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и FM-радио. Планшет оснащен батареей емкостью 5100 мАч с поддержкой 15Вт быстрой зарядки.

По поводу цены никаких деталей нет, однако если Samsung удастся сохранить цену в 200$ как в прошлом аппарате, это будет достойный конкурент Redmi Pad. Как говорится, релиз после сертификации долго себя ждать не застанет, по всей вероятности что этот планшет представят вместе с Samsung S23 FE, будем ждать.

Источник:gizmochina