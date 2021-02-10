Samsung теснят на рынке OLED-дисплеев

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Доля OLED-панелей Samsung на рынке достигла своего исторического минимума под натиском амбициозных китайских производителей

Есть немало «ругателей», которые критикуют компании за то, что они используют AMOLED-экраны, так как они ужасны и чудовищны. Ведь от них стремительно ухудшается зрение, хотя на данный момент сколько-нибудь серьезных медицинских исследований на эту тему нет. А учитывая то, что OLED‑экраны постепенно становятся нормой на рынке, то можно считать, что этот тип матриц может праздновать победу.

Лидерство в производстве AMOLED-экранов вот уже несколько удерживает Samsung, но ее доля неумолимо сокращается. Если ранее ее доля оценивалась в более, чем 90%, то сегодня компания контролирует 69,5% рынка OLED-панелей и в количественном выражении это 101 млн единиц и это на 20% меньше, чем месяцем ранее.

Доля Samsung сокращается под натиском китайских компаний BOE, Visionox, TCL China Star Optoelectronics и Tianma Microelectronics, которые освоили выпуск дисплеев на органических светодиодах и их продукцию все охотнее приобретают Xiaomi, Oppo, Vivo, realme, iQOO и прочие компании. Суммарная доля китайских производителей OLED-экранов перевалила отметку в 24,2% против 15,6% кварталом ранее.

Лидером же среди производителей в Китае является BOE, которая сумела поставить 14,28 млн панелей и это на 36% больше, чем кварталом раньше. На втором месте оказалась Visionox с 9,8 млн отгруженных дисплеев.

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Источник: mydrivers