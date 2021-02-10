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Samsung теснят на рынке OLED-дисплеев

23.08.2021 1094 4

Доля OLED-панелей Samsung на рынке достигла своего исторического минимума под натиском амбициозных китайских производителей

Есть немало «ругателей», которые критикуют компании за то, что они используют AMOLED-экраны, так как они ужасны и чудовищны. Ведь от них стремительно ухудшается зрение, хотя на данный момент сколько-нибудь серьезных медицинских исследований на эту тему нет. А учитывая то, что OLED‑экраны постепенно становятся нормой на рынке, то можно считать, что этот тип матриц может праздновать победу.

 

Лидерство в производстве AMOLED-экранов вот уже несколько удерживает Samsung, но ее доля неумолимо сокращается. Если ранее ее доля оценивалась в более, чем 90%, то сегодня компания контролирует 69,5% рынка OLED-панелей и в количественном выражении это 101 млн единиц и это на 20% меньше, чем месяцем ранее.

 

Samsung теснят на рынке OLED-дисплеев – фото 1

 

Доля Samsung сокращается под натиском китайских компаний BOE, Visionox, TCL China Star Optoelectronics и Tianma Microelectronics, которые освоили выпуск дисплеев на органических светодиодах и их продукцию все охотнее приобретают Xiaomi, Oppo, Vivo, realme, iQOO и прочие компании. Суммарная доля китайских производителей OLED-экранов перевалила отметку в 24,2% против 15,6% кварталом ранее.

 

Лидером же среди производителей в Китае является BOE, которая сумела поставить 14,28 млн панелей и это на 36% больше, чем кварталом раньше. На втором месте оказалась Visionox с 9,8 млн отгруженных дисплеев.

 

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Источник: mydrivers

Samsung AMOLED
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.08.2021

Комментарии

Victor Migalus 1
Как быстро китайцы освоили олед технологию, а ведь только samsung и lg имели на рынок эти матрицы.
23.08.2021 14:14
Vladislav D -1
Victor Migalus, вот почему нужно вводить санкции на китайцев!...
23.08.2021 14:52
Захарченко Андрей -1
Чтобы конкуренции небыло
23.08.2021 15:33
АЛЕКСАНДР В -1
Vladislav D, естественно вводить !!!
ЕС и США сами и выростили красного МОНСТРА , а идеалогия у Китая не менялась и не изменится .
Одумались поздновато...
23.08.2021 15:35

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Samsung теснят на рынке OLED-дисплеев