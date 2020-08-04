Samsung тоже не прочь прикупить долю в ARM

211

Одной из интригующих новостей прошлого месяца стала та, что в поисках денег Softbank ищет покупателя на холдинг ARM. Куплен он был японской компанией в 2016 году за $32 млрд и теперь, чтобы залатать финансовые дыры, она готова продать свои активы в виде акций ARM.

Кто положил глаз на ARM

Напомним, что ARM-архитектура нашла свое повсеместное распространение в процессорах для мобильных устройств. А в скором времени на рынке появятся ноутбуки с ARM-процессорами и наработки британского холдинга намерена использовать Apple в будущих Mac. Тот, кто станет владельцем холдинга, будет диктовать рынку его развитие.

Ходят слухи, что интерес к покупке ARM проявила Nvidia и стороны якобы уже сели за стол переговоров, идет торг о сумме сделки. Возможно, в «передел» холдинга вмешается и Samsung. Так, со ссылкой на высокопоставленного чиновника, издание The Korea Times сообщило, что южнокорейский гигант не прочь прикупить себе 3-5% акций британского холдинга.

Такое приобретение будет выгодно для Samsung. Она сможет сократить свои расходы по лицензированию ARM-архитектур и, возможно, сможет влиять на политику британского холдинга и в числе первых получит доступ к ее разработкам. Вхождение в состав акционеров ARM может пойти на пользу полупроводниковому бизнесу Samsung, и мы увидим Exynos, которые будет серьезно конкурировать с платформами Qualcomm.

Пути покупки акций

Что касается возможности Nvidia единоличного приобретения всего контрольного пакета акций ARM, то эксперты довольно пессимистичны в своих прогнозах. Во-первых, компании еще нужно найти свободные средства на сумму не менее $41 млрд (именно эту сумму Softbank просит за холдинг). А во-вторых, вряд ли антимонопольные органы одобрят такую сделку.

Поэтому наиболее вероятным вариантом является то, что пакет акций холдинга будет куплен консорциумом, в который войдут крупнейшие компании. К такому варианту покупки акций сторонних компаний ранее прибегала Samsung и, возможно, в случае с ARM они будут следовать этому же сценарию.

Источник: koreatimes