Готовится чип Exynos 1280: 5-нм в доступные смартфоны?
Exynos 1280 станет новым чипом от Samsung
Не секрет, что Samsung затеяла коллаборацию с AMD и все того, чтобы сделать чипы Exynos настоящими монстрами, прежде всего, в части игровой производительности. Насколько этот союз будет успешен и принесет свои положительные плоды, можно будет судить по Exynos 2200, который ляжет в основу флагманов серии Galaxy S22.
Читать также: Рендеры Samsung Galaxy S22 все ближе к реальным изображениям
Но не одним этим процессором живет производитель, будут в его модельном ряду и другие чипсеты. Так, пришло сообщение, что готовится к выходу Exynos 1280, который ляжет в основу недорогих решений компании. О выходе этого процессора сегодня поведал известный и авторитетный сетевой информатор Ice Universe. А его предсказаниям можно доверять, он не раз уже доказывал свою осведомленность о еще не представленных устройствах.
По его данным, Exynos 1280 будет изготовлен с применением 5-нанометрового техпроцесса и по своим характеристикам он будет «как ни странно» ниже Exynos 1080. Новая платформа должна найти свое применение в «моделях начального уровня». Не будем исключать и того, что этот процессор мы увидим в продуктах сторонних компаний. Например, Vivo, которая уже выпускала смартфоны с чипами от Samsung.
Читать также: Samsung Galaxy A13 5G: вот что ожидать от смартфона
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: twitter
Комментарии