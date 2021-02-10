Готовится чип Exynos 1280: 5-нм в доступные смартфоны?

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Exynos 1280 станет новым чипом от Samsung

Не секрет, что Samsung затеяла коллаборацию с AMD и все того, чтобы сделать чипы Exynos настоящими монстрами, прежде всего, в части игровой производительности. Насколько этот союз будет успешен и принесет свои положительные плоды, можно будет судить по Exynos 2200, который ляжет в основу флагманов серии Galaxy S22.

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Но не одним этим процессором живет производитель, будут в его модельном ряду и другие чипсеты. Так, пришло сообщение, что готовится к выходу Exynos 1280, который ляжет в основу недорогих решений компании. О выходе этого процессора сегодня поведал известный и авторитетный сетевой информатор Ice Universe. А его предсказаниям можно доверять, он не раз уже доказывал свою осведомленность о еще не представленных устройствах.

По его данным, Exynos 1280 будет изготовлен с применением 5-нанометрового техпроцесса и по своим характеристикам он будет «как ни странно» ниже Exynos 1080. Новая платформа должна найти свое применение в «моделях начального уровня». Не будем исключать и того, что этот процессор мы увидим в продуктах сторонних компаний. Например, Vivo, которая уже выпускала смартфоны с чипами от Samsung.

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Источник: twitter