Samsung Galaxy S22 Ultra показали на фото

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Samsung Galaxy S22 Ultra предвестник смерти серии Galaxy Note

Джон Проссер далеко не всегда точен в своих сливах и прогнозах. Но, похоже, в случае с Samsung Galaxy S22 Ultra информация правдива. Он выложил в сеть фотографии, на которых демонстрируется главный флагман серии Galaxy S следующего года. Снимки также наталкивают на мысль, что, по-видимому, семейство Galaxy Note все же уходит в небытие, компания откажется дальше развивать его.

На фото показан прототип Galaxy S22 Ultra, на корпусе которого имеется стикер с предупреждением о конфиденциальности и запрете разглашать информацию. Но того, кто сделал снимки это не остановило. В итоге они разлетелись по сети и положили конец спорам, как же компания обыграет основную камеру и будет ли отдельный отсек под стилус.

Galaxy S22 Ultra внешне выглядит как наследие Galaxy Note 20 с чуть угловатым дизайном и изогнутым дисплеем. Рамки по периметру экрана тонкие и по центру верхней части имеется фронтальная камера. Для основной камеры не стали делать отдельную площадку и все пять объективов расположены отдельно, существенно выступая над корпусом.

Один из датчиков определенно перископический. Судя по фото, корпус Galaxy S22 Ultra будет достаточно толстым и массивным, а все из-за необходимости вместить емкий аккумулятор и отдельный отсек для электронного пера.

До презентации серии Galaxy S22 остается всего пара месяцев и финальный вариант всей троицы новинок должен быть утвержден. Вносить какие-то коррективы уже поздно, новинки пора запускать в серийное производство. Поэтому с большой долей вероятности именно так и будет выглядеть Galaxy S22 Ultra.

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Источник: frontpagetech﻿