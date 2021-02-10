Samsung изо всех сил старается получить первенство! Компания сотрудничает с AMD и Qualcomm, чтобы внедрить технологию FSR – это составит конкуренцию Apple!

203

Все взялись за игры в телефонах

Из последних витков мы узнали, что компания Samsung планирует представить свои флагманы публике 17 января 2024 г. и будет оснащена специальным процессором Snapdragon 8 Gen 3 с возможностью разгона. Это значит, что новинка скоро появится.

Однако, согласно последней появившейся информации, специальный процессор будет не единственным, что отличает этот телефон от его конкурентов. Samsung сотрудничает с AMD и Qualcomm, чтобы внедрить технологию FSR (FidelityFX Super Resolution) в своих флагманских смартфонах.

Для тех, кто не знаком с FSR, это технология, разработанная AMD для повышения игровой производительности, конкурирующая с DLSS от Nvidia. Эта технология позволяет вашему устройству запускать графически требовательные игры более плавно, не перегружая аппаратное обеспечение.

Несмотря на преобладающее положение компании на рынке, Samsung все равно пока отстает во флагманском сегменте смартфонов, поэтому на следующий год компания имеет большие планы по этому поводу, чтобы обогнать своего главного конкурента - Apple.

Источник: sammobile