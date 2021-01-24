Самые дешевые б/у смартфоны. Статистика обесценивания

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Какие смартфоны теряют в цене быстрее, а какие можно выгодно перепродать спустя время

Apple «славится» тем, что умеет долгое время сохранять стоимость новых iPhone на одном уровне и идет на снижение ценников, чаще всего, с приходом нового поколения. Но фактор времени все же играет свою роль, и смартфоны теряют в цене. В последний год на фоне падения продаж оживился рынок «секонд-хенда», который, по мнению аналитиков, будет и дальше расти. Интересно, какие модели быстрее других обесцениваются после приобретений и как обстоят дела с этим у iPhone?

Чтобы ответить на этот вопрос, можно посмотреть на данные ресурса BankMyCell, который взялся за анализ стоимости устройств в рамках программ trade-in, позволяющих сменить старый мобильник на новый с доплатой. Именно BankMyCell специализируется на обмене аппаратов. Чтобы определить аутсайдеров и победителей по темпам обесценивания, они проанализировали прайс на 310 б/у моделей. И оказалось, что медленнее всех в течение первых двух лет теряют в цене iOS-устройства. Так, за первый год потеря в цене составляет 16,7%, а во второй — 35,7%. По прошествии 4-х лет iPhone теряют в цене 66,43%.

Вполне предсказуемо Android-устройства стремительнее дешевеют на фоне представителей из лагеря iOS. Так, потеря в цене уже в первый год после покупки составляет 33,62%, через два года ценники проседает на 61,5%, а через 4-х года б/у Android-смартфон можно купить практически за бесценок, ведь он дешевеет в среднем на 81,11%.

Если говорить в разрезе брендов, то больше всех уже в первых год обесцениваются модели таких компаний как HTC, Motorola, Sony и Googlе. Больше чем на 30% дешевеют Samsung и Nokia. А вот LG можно считать выгодным приобретением, ведь после года эксплуатации его можно продать на вторичном рынке, вернув почти 73% первоначальной стоимости.

В отчете также сказано, что через 9 месяцев после покупки б/у Samsung Galaxy S20 Ultra можно продать, выручив 64,71% первоначальной цены. Тогда как iPhone 11 Pro Max за 8 месяцев потерял в цене всего 33,22%.

Больше всего теряют в цене доступные смартфоны с ценником до $350. Так, уже в первый год они обесцениваются на 52,61%, по прошествии 2-х лет — 85,15% и 3-х лет — 94,9%. В числе аутсайдеров, которые дешевели быстрее всех, можно назвать Samsung Galaxy A50 (79,94% с марта 2019 года по декабрь 2020 года) и Motorola G7 (79,17% всего за 9 месяцев).

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Источник: techradar