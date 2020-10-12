Самые мощные Android-смартфоны сентября

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AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных флагманов и «середнячков» по итогам сентября

Пришло время подводить итоги сентября. Разработчики синтетического теста AnTuTu обновили свой рейтинг самых производительных Android-смартфонов по итогам сентября и назвали лучших с акцентом на рынок Китая. Думаю, что никого не удивит тот факт, что все десять мест в табеле рангов флагманов заняли модели на базе топовых чипов от Qualcomm.

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Самым мощным смартфоном сентября стал iQOO 5 Pro, в основе которого лежит процессор Snapdragon 865 и по итогам забега в бенчмарке он смог набрать 663 752 балла. На втором месте оказался iQOO 5 с аналогичной однокристальной системой и замкнул тройку лидеров Xiaomi Mi 10 Ultra.

С 4 по 10 места расположились: Vivo X50 Pro+, Lenovo Gaming Phone Pro, Asus ROG Phone 3, Black Shark 3S, Oppo Find X2 Pro и Find X2, а также и Xiaomi Mi 10 Pro. Большинство из них базируются на Snapdragon 865 и только игровые смартфоны Lenovo и Asus предлагают чип Snapdragon 865+. Все участники топ-10 сумели набрать более 600 тысяч баллов в AnTuTu.

Были определены самые мощные и среди смартфонов среднего класса, где уверено лидирует Redmi 10X Pro 5G с процессором Dimensity 820. Этот же чип позволил Redmi 10X 5G оказаться на второй строчке рейтинга и третье место досталось Honor 30, «сердцем» которого стал чипсет Kirin 985.

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Четвертую и пятую позицию заняли Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro, в основе которых лежит Kirin 985. С шестого по восьмое место заняли смартфоны на базе Kirin 820: Honor X10, Honor 30S и Huawei Nova 7 SE. Замкнули рейтинг Redmi K30 5G и Oppo Reno4 5G с чипами Snapdragon 768G и Snapdragon 765G соответственно.

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Источник: mydrivers