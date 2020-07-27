Мегамощность нового флагмана Xiaomi: в AnTuTu он рвет геймерские смартфоны

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Совсем скоро наступит 4 августа, когда может быть представлен новый флагман в исполнении Xiaomi. По крайней мере, ряд источников указывает на эту дату, как возможное время анонса смартфона, который могут именовать Xiaomi Mi 10 Pro+ (кодовое имя Xiaomi Super Large Cup). В этот день компания должна устроить релиз серии Redmi 9 на рынке Китая. Хотя есть и те, кто говорит о том, что новинка выйдет 11 августа.

Релиз приближается

Похоже, что компания уже начала разогревать аудиторию в преддверии релиза флагмана. Так, вчера глава Xiaomi Лэй Цзюнь выложил фото со стаканчиком кофе, а сегодня он намекнул, что следующую презентацию он проведет лично. И такой чести может быть удостоен именно топовый и знаковый для компании продукт.

Максимально мощный и прокаченный

Не бездействуют и инсайдеры. Так сегодня один из них слил в сеть итоги теста нового флагмана в бенчмарке AnTuTu. Результат впечатляющий и рекордный — 687 422 балла. И итоги забега указывают на то, что базируется смартфон на Snapdragon 865+. Для сравнения Lenovo Legion Pro с этим чипом смог набрать в бенчмарке 648 871 балл.

По предварительным данным, потенциальный Xiaomi Mi 10 Pro+ должен предложить AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, модуль NFC, поддержку беспроводной зарядки и быстрой мощностью 100/120 Вт. Основная камера получит несколько датчиков, где в качестве главного должен выступать сенсор на 108 Мп.

Источники: mydrivers, mydrivers

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