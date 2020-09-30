Новый Realme Q2 набрал внушительный результат в тесте AnTuTu

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Готовящееся продолжение линейки Realme Q уже обзавелся первым результатом в бенчмарках – Q2 должен стать очень мощным среднебюджетником.

Realme X7﻿

В сентябре прошлого года Realme представила смартфон Realme Q – почти полная компания Realme 5 Pro. Уже несколько недель профильные издания активно обсуждают несколько неназванных смартфонов Realme, в том числе устройство с кодовым номером RMX2173. В Сети этот аппарат уже определили как продолжение линейки Q.

По слухам, Realme Q2 может быть представлен 13 октября. Кроме этих слухов, сегодня мы получили новую порцию информации – устройство появилось в базе данных AnTuTu, набрав приличный результат.

Предполагаемый Realme Q2 набрал на AnTuTu 519 925 баллов. Это среднее значение тестов на CPU, GPU, памяти и UX. В настоящее время о чипсете, на базе которого работает устройство, нет информации. Из списка TENAA видно, что сердцем Realme Q2 выступает восьмиядерный процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц.

Realme Q2 в TENAA﻿

Похоже, Realme Q2 является чуть менее мощной версией Realme X7. Его характеристики вы можете прочитать в нашей статье. Единственное заметное различие заключается в том, что предполагаемый Q2 имеет более слабые возможности камер.

Вскоре после своего появления на TENAA, появились слухи о том, что смартфон может носить название Realme X7 Lite, но более свежие сообщения утверждали, что новинка все-таки будет носить букву Q.

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Источник: Droid.News



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