Самые опасные по уровню излучения смартфоны

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Все условно и нарушитель по большому счету один

Время от времени в СМИ поднимается вопрос о том, является ли излучение от мобильного устройства опасным для здоровья человека. Правда, насколько оно действительно пагубно для здоровья, серьезных и длительных наблюдений нет. Тем не менее, ни для кого не секрет, что смартфоны излучают радиацию, но с разной степенью интенсивности. И каждый раз выясняется, что в этом аспекте с рядом смартфонов дела обстоят не идеально.

Издание BanklessTimes опубликовало отчет, где указала те модели, которые излучают радиацию сильнее других. В антирейтинг попали продукты компаний Google, Sony, Motorola, ZTE, OnePlus и Oppo. Лидером стал Motorola Edge — 1,79 Вт/кг, а на втором и третьем местах оказались ZTE Axon 11 5G (1,59) Вт/кг) и OnePlus 6T (1,55 Вт/кг). Чуть ниже расположились Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3XL и Google Pixel 4a. Весь топ-10 устройств с наибольшим излучением можно увидеть в таблице. Обращает на себя внимание, что в рейтинг в основном попали старые модели и среди них сразу три устройства от Google. По два представителя «делегировали» в рейтинг Sony и OnePlus.

Напомним, что излучения смартфонов характеризируются степенью воздействия на организм. Измеряется это в SAR — удельная поглощаемая мощность на массу. За максимальное значение SAR в разных странах мира принимают смартфоны с излучением от 1,6 Вт/кг до 2,0 Вт/кг. Например, Федеральная комиссия по связи США (FCC) установила максимальный уровень SAR 1,6 Вт/кг. С оглядкой на этот параметр, из топ-10 только Motorola Edge превысил предельный уровень излучения и считается «грязным» устройством.

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Источник: banklesstimes