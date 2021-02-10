Самый крутой Xiaomi удивит, дичь от Qualcomm, удивительный Google Pixel 6 Pro и другие новости недели

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Всем привет! Это свежая порция новостей из мира технологий за прошедшие дни. Как всегда, находим самое интересное и рассказываем вам. А еще в новостном выпуске вы услышите парочку любопытных фактов из постоянной рубрики дичь.

Qualcomm, известная своими системами на чипе, представила свой первый смартфон. Оценили его в $1500 и это технически немного переделанный ROG Phone 5, что и не удивительно, ведь мобильник Qualcomm делала Asus. Смартфон получился «удивительным» по характеристикам и отстойным по части дизайна.

Тем временем сам чипмейкер готовит свой очередной топовый процессор, который может дебютировать как Snapdragon 895. Он может предложить 4 кластера с 8 восемью ядрами и графику Adreno 730, которая по слухам, проиграет по производительности Exynos 2200 и Apple A15 Bionic.

На неделе Xiaomi подтвердила, что MIUI 13 представят в августе, а еще выпустила обновление для Xiaomi Mi 11 Ultra. Среди прочего компания продемонстрировало стремление положить конец утечкам и слухам. Она решила приструнить одного из инсайдеров. Еще обещают, что у Xiaomi Mi Mix 4 будет по–настоящему невидимая фронталка.

Аналогичную борьбу со сливами начала Samsung, которая стала зачищать Интернет от изображений еще не представленных устройств. Попутно компания готовит к выходу Galaxy A52S, который обещает быть весьма достойным аппаратом.

Появилась ясность со временем анонса OnePlus Nord 2 и POCO F3 GT, которые должны сойтись в битве за рынок Индии. Среди прочего OnePlus рассказала о своих планах по продаже устройств серии Nord.

Не самой позитивной вышла неделя у Google. Неожиданно 36 штатов пошли войной на компанию и ее магазин Google Play. Они пытаются защитить разработчиков и добиться уменьшения для них комиссии. Попутно поисковый гигант обвинили в подкупе разработчиков и Samsung.

Запомнится уходящая неделя тем, что китайские майнеры пытаются по дешевке распродать видеокарты и на просторах сети появилось странное приложение, позволяющее узнать водопроницаем ваш смартфон или нет. Об этом и другом — на видео. Приятного просмотра!