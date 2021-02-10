Еще больше для кастомизации вашего Samsung! Компания обновила приложение Good Lock

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Обновлено приложение Good Lock

Samsung анонсировал Good Lock 6.0, поставляемый с полностью переработанными модулями. Это произошло после недавнего анонса функции "скрытия экрана" в рамках бета-версии OneUI 6.0 Beta. Команда разработчиков Samsung заявляет, что Good Lock 6.0 предложит несколько новых функций и улучшение существующих модулей. Эти детали были предоставлены в недавнем сообщении сообщества Samsung.

Напомним, Samsung Good Lock – это инструмент, который позволит вам настроить различные параметры интерфейса и работы устройства Samsung, например, вы можете сделать кастомизацию часов на экране блокировки.

Приложение Samsung Good Lock поставляется с полным набором функциональных возможностей и инструментов для смартфонов Galaxy и других устройств. Good Lock 6.0 предоставит пользователям больше удобства и улучшит общий пользовательский опыт. Приложение улучшает экран блокировки, панель уведомлений, главный экран и общую согласованность. Good Lock 6.0 является частью бета-версии OneUI 6.0 в отличие от предыдущих версий. Функция Good Lock 6.0 Edge Lithting+ будет доступна не только планшетам Galaxy, но и всем смартфонам Galaxy.

Функция DropShip Ride Together также доступна на всех смартфонах Galaxy вне зависимости от версии OneUI 6.0. Звуковой ассистент используется для изменения цвета и темы громкости панели и поставляется с дополнительными эффектами, анимацией и элементами управления.

Модуль Wonderland получит дополнительные эффекты перехода при переключении из режима AlwaysonDisplay на экран блокировки или на главный экран. Приложение NiceCatch для создания журнала для любой функции автоматически запускается в модели. Good Lock 6.0 генерирует более подробную информацию о любом уведомлении или проблеме. В следующей итерации OneUI 6.0 компания Samsung анонсировала дополнительные функции. Samsung также предлагает значительные изменения в Dex для более удобного использования.

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Источник: sammobile