Лучшие альтернативы смартфонам Xiaomi от других производителей

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Компания Xiaomi давно заполонила технологический рынок и приобрела просто огромную популярность в нашей стране. И это оправдано, ведь в ассортименте бренда множество крутых смартфонов из разных сегментов. Но мы все знаем, как в последнее время Xiaomi подмочила свою репутацию. Поэтому, если вы хотите отказаться от приобретения мобильных устройств Сяоми – это правильное решение.

К счастью, очень многие компании предлагают отличные смартфоны с хорошим соотношением цены и качества. Поэтому найти замену Xiaomi достаточно просто. Мы подготовили подборку из 7 лучших телефонов от других производителей.

ТОП-7 смартфонов, которые можно купить вместо Xiaomi и Redmi

Realme GT5

Motorola Edge 40

OnePlus Nord 3

Realme 11

Samsung Galaxy A34

Oppo Find X6

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Выводы

Наш рейтинг в основном состоит из среднебюджетных смартфонов, оправдывающих звание «ТОП за свои деньги». Но есть несколько флагманов и один бюджетник.

Realme GT5

Бренд realme давно соперничает с Xiaomi и выпускает не менее крутые телефоны. Один из таких realme GT 5, который может похвастаться 6.74-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1240 x 2772, а также стеклянным корпусом с алюминиевыми гранями. Смартфон оснащен ИК-портом, а вот поддержка карты памяти и аудиоджек отсутствует.

За производительность realme GT 5 отвечает топовое железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 вместе с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища можно выбрать на 256 или 512 ГБ, поэтому места будет достаточно даже для активного пользователя.

Основная 50-мегапиксельная камера realme GT 5 с 16-мегапиксельным ультрашириком порадует качественными фото и записью видео в 4K с 60fps. Картину дополняет аккумулятор емкостью 5240 мАч со 150-ваттной зарядкой. Производитель заявляет, что до 50% аппарат заряжается всего за 7 минут.

Настоящий ТОП за свои деньги Realme GT5



Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Премиальные материалы корпуса

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Частота обновления экрана 144 Гц

+ До 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ

+ 150-ваттная зарядка

+ выгодная цена



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Минусы

- Большой вес

﻿- Не поддерживается карта памяти

﻿﻿﻿- Не заявлена влагозащита 12/256 - від 29 999 грн 16/512 - очікується

Motorola Edge 40

Если вы хотите полностью отказаться от китайской продукции, то присмотритесь к американскому бренду Motorola. С наиболее сбалансированных смартфонов предлагаем обратить внимание на Moto Edge 40. Здесь у нас влагозащита IP68 и относительно компактные габариты 158.4 x 72 x 7.6 мм при весе 167 грамм. Корпус пластиковый, но с покрытием из качественной экокожи и алюминиевым каркасом.

6.55-дюймовый экран P-OLED может похвастаться частотой обновления 144 Гц и поддержкой режима HDR10+. Новый процессор Mediatek Dimensity 8020 идеально подойдет для повседневных задач и даже требовательных игр, хоть и не на максимальных настройках. 8 ГБ оперативной памяти обеспечат быстродействие. Жаль, что базовая версия Motorola Edge 40 всего на 128 ГБ, но можно выбрать и 256 ГБ.

50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией делает хорошие снимки даже при нехватке освещения. 13-мегапиксельный ультраширик тоже достойный как для своего ценового сегмента. Порадовала и 32-мегапиксельная фронталка с возможностью записи видео в 4K@30fps. Аккумулятор на 4400 мАч поддерживает 68-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку. На один день заряда хватит.

Среднебюджетник с влагозащитой Motorola Edge 40 ﻿



Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Относительно компактные габариты

+ Частота обновления экрана 144 Гц

+ Хорошие камеры

+ Влагозащита IP68

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Минусы

- Пластиковый корпус

﻿- Только 128 ГБ ПЗУ в базовой версии 8/128 - 14 185 грн 8/256 - від 13 390 грн

OnePlus Nord 3

В ассортименте OnePlus много отличных субфлагманов и настоящих флагманов. Если вы подбираете телефон из среднебюджетного ценового сегмента, однозначно присмотритесь к OnePlus Nord 3. Смартфон может похвастаться экраном Fluid AMOLED диагональю 6.74 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1240 x 2772 пикселей. Есть небольшая влагозащита IP54. Задняя спинка выполнена из стекла и защищена покрытием Gorilla Glass 5.

Для процессора Mediatek Dimensity 9000 не страшны никакие нагрузки, а фирменная оболочка OxygenOS 13.1 с Android 13 обеспечивает быстрое и стабильное функционирование смартфона. Предлагается две модификации: 8/128 и 16/256 ГБ. Камеры OnePlus Nord 3 отличные – это основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп.

Стереодинамики издают достаточно громкий и качественный звук. Из дополнительных интерфейсов хочется отметить наличие ИК-порта. Аккумулятор OnePlus Nord 3 на 5000 мАч, имеется быстрая зарядка на 80 Вт. Можете не сомневаться, что с автономностью у Ванпласа Норд 3 все отлично.

Крутое программное обеспечение OnePlus Nord 3



Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Качественный экран Fluid AMOLED

+ Есть версия с 16 ГБ ОЗУ

+ Прошивка OxygenOS 13.1

+ Основная камера 50 МП

+ Процессор Mediatek Dimensity 9000

+ Проводная зарядка 80 Вт

﻿﻿﻿

Минусы

- Пластиковый каркас корпуса

﻿- Нет версии с 12 ГБ оперативной памяти

﻿﻿﻿- Немного завышенная цена 8/128 - від 19 999 грн 12/256 - від 19 205 грн 16/256 - від 19 199 грн

Realme 11

Базовую линейку realme можно считать превосходной заменой серии Redmi Note. К примеру, вместо Redmi Note 12 4 G можно приобрести Realme 11. Смартфон получил относительно небольшой 6.43-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Габариты составляют 159.8 x 72.9 x 7.9 мм при весе 182 грамма. Телефон предлагается в строгом черном и ярком оранжевом цвете.

В realme 11 можно установить карту microSDXC, если вам не хватило флэш-накопителя. К счастью, версий достаточно много, на любой вкус и кошелек – 8/128, 12/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Чип Mediatek Dimensity 6020 подойдет для выполнения базовых задач и неприхотливых игр. На борту установлена актуальная ОС Android 13 с хорошей оболочкой realme UI 4.0.

Основная камера на 64 Мп нормально снимает днем, а вот при недостатке освещения происходит заметное ухудшение качества. Видео можно записывать только в 1080p@30fps. Зато радует емкость аккумулятора – 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой. По желанию можно добиться двух дней работы на одном заряде.

Чтобы сэкономить Realme 11



Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Оболочка Realme UI 4.0

+ Поддержка карты памяти

+ Много вариантов памяти

+ Есть аудиоджек

+ Хорошая автономность

+ Доступная цена

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Минусы

- Частота обновления всего 90 Гц

﻿- Нет ультраширика

﻿﻿﻿- Слабая фронтальная камера 8/256 - від 9 499 грн

Samsung Galaxy A34

Это доступный телефон от Samsung, который предлагает довольно неплохие характеристики и относительно невысокую цену. Смартфон может обрадовать нас 6.6-дюймовым экраном Super AMOLED, у которого частота обновления составляет 120 Гц. Заявлена влагозащита IP67, благодаря которой возможно погружение на глубину до 30 метров в течение 1 минуты.

"Сердцем" аппарата является среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 1080. Он справится со всеми задачами, за исключением ресурсоемких игр на высоких настройках. Объем оперативной памяти можно выбрать на 6 или 8 ГБ, а для постоянной – 128 или 256 ГБ. Даже есть возможность установить SD-карту.

По камерам все очень хорошо: есть главный 48-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и макро на 5 Мп. Главный сенсор справляется отлично, а вот сверхширокоугольный уже слабее. Запись видео доступна в высоком качестве 4K@30fps и на основную, и на фронтальную 13-мегапиксельную камеру.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит день работы даже при активном использовании. А вот мощность зарядки маленькая – всего 25 Вт, что в стиле Samsung.

Достойный вариант от Samsung Samsung Galaxy A34



Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Качественный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

+ Влагозащита IP67

+ Поддерживается карта SD

+ Хорошие камеры

+ Аккумулятор 5000 мАч

﻿﻿﻿

Минусы

- Пластиковые материалы корпуса

﻿- В базовой версии всего 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ

﻿﻿﻿- Низкая мощность зарядки 4/128 - від 14 105 грн 6/128 - від 11 225 грн 8/128 - від 11 650 грн 8/256 - від 12 799 грн

Oppo Find X6

Эта модель может посоперничать с камерофонами Xiaomi. Все благодаря тройной основной камере с главным модулем, ультрашириким и перископным телефото по 50 Мп. Качество фото правда потрясающее и подойдет даже профессиональным фотографам. Видео можно записывать в 4K с 60 кадрами в секунду. Некоторые огорчаются, что нет записи в 8K.

Фронтальная камера на 32 Мп создает достойные селфи, только видео пишет в 1080p@30fps. Другие параметры тоже крутые – это 6.74-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1240 x 2772 пикселей, производительный чип Mediatek Dimensity 9200, 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ. Еще следует отметить качественный стереозвук и наличие ИК-порта.

Батарея емкостью 4800 мАч с 80-ваттной зарядкой обеспечит день активной работы и быструю подзарядку до 50% за 12 минут.

Топовый камерофон Oppo Find X6



Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Экран с частотой обновления 120 Гц

+ Крутая тройная камера

+ Есть ИК-порт

+ 80-ваттная проводная зарядка

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Минусы

- Большие габариты и вес

﻿- Фронтальная камера пишет видео только в 1080p@30fps 12/256 - від 29 875 грн

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Смартфон ROG Phone 7 Ultimate может стать великолепной альтернативой игровым смартфонам Xiaomi из серии Black Shark. Данный аппарат предлагает основной 6.78-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, а также дополнительный 2-дюймовый OLED-дисплей на задней спинке телефона. Корпус стеклянный, алюминиевая рамка.

Со всеми требовательными играми на максимальных настройках справится чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти покроют все потребности активного пользователя. На борту установлена операционная система Android 13.

Основная камера с 50-мегапиксельным основным и 13-мегапиксельным ультрашириком делает крутые фото и снимает видео в максимальном качестве 8K@24fps. 32-мегапиксельная фронтальная камера тоже хорошо справляется со своей задачей. Однозначно радует батарея емкостью 6000 мАч с проволочной 65-ваттной и 10-ваттной реверсивной зарядкой.

Для мощных игр Asus ROG Phone 7 Ultimate



Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10

﻿



Плюсы

+ Дополнительный дисплей

+ AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц

+ 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Отличные камеры

+ Аккумулятор 6000 мАч

﻿﻿﻿

Минусы

- Большие размеры и вес

﻿- Фронтальная камера пишет видео только в 1080p@30fps

﻿﻿﻿- Нет беспроводной зарядки 16/512 - від 58 999 грн

Выводы

Подведем итоги и определим, какие смартфоны лучше всего подходят для замены Xiaomi в 2023 году.

Лучшая бюджетная альтернатива телефонам Xiaomi в 2023 году – Realme 11 ;

Лучший камерофон на замену Xiaomi в 2023 году – Oppo Find X6 ;

ТОП за свои деньги вместо смартфонов Xiaomi в 2023 году – Realme GT5 ;

Лучший среднебюджетный телефон на смену Сяоме в 2023 году – Samsung Galaxy A34 или Motorola Edge 40

Лучший младший флагман вместо Xiaomi в 2023 году – OnePlus Nord 3 .

Напишите в комментариях, какой телефон из сегодняшней подборки понравился вам больше всего. До встречи!