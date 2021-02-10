Лучшие альтернативы смартфонам Xiaomi от других производителей

Что выбрать вместо Xiaomi: ТОП лучших альтернативных смартфонов
Компания Xiaomi давно заполонила технологический рынок и приобрела просто огромную популярность в нашей стране. И это оправдано, ведь в ассортименте бренда множество крутых смартфонов из разных сегментов. Но мы все знаем, как в последнее время Xiaomi подмочила свою репутацию. Поэтому, если вы хотите отказаться от приобретения мобильных устройств Сяоми – это правильное решение.
К счастью, очень многие компании предлагают отличные смартфоны с хорошим соотношением цены и качества. Поэтому найти замену Xiaomi достаточно просто. Мы подготовили подборку из 7 лучших телефонов от других производителей.
ТОП-7 смартфонов, которые можно купить вместо Xiaomi и Redmi
Наш рейтинг в основном состоит из среднебюджетных смартфонов, оправдывающих звание «ТОП за свои деньги». Но есть несколько флагманов и один бюджетник.
Realme GT5
Бренд realme давно соперничает с Xiaomi и выпускает не менее крутые телефоны. Один из таких realme GT 5, который может похвастаться 6.74-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1240 x 2772, а также стеклянным корпусом с алюминиевыми гранями. Смартфон оснащен ИК-портом, а вот поддержка карты памяти и аудиоджек отсутствует.
За производительность realme GT 5 отвечает топовое железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 вместе с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища можно выбрать на 256 или 512 ГБ, поэтому места будет достаточно даже для активного пользователя.
Основная 50-мегапиксельная камера realme GT 5 с 16-мегапиксельным ультрашириком порадует качественными фото и записью видео в 4K с 60fps. Картину дополняет аккумулятор емкостью 5240 мАч со 150-ваттной зарядкой. Производитель заявляет, что до 50% аппарат заряжается всего за 7 минут.
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 9/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Премиальные материалы корпуса
+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
+ Частота обновления экрана 144 Гц
+ До 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ
+ 150-ваттная зарядка
+ выгодная цена
Минусы
- Большой вес
- Не поддерживается карта памяти
- Не заявлена влагозащита
Motorola Edge 40
Если вы хотите полностью отказаться от китайской продукции, то присмотритесь к американскому бренду Motorola. С наиболее сбалансированных смартфонов предлагаем обратить внимание на Moto Edge 40. Здесь у нас влагозащита IP68 и относительно компактные габариты 158.4 x 72 x 7.6 мм при весе 167 грамм. Корпус пластиковый, но с покрытием из качественной экокожи и алюминиевым каркасом.
6.55-дюймовый экран P-OLED может похвастаться частотой обновления 144 Гц и поддержкой режима HDR10+. Новый процессор Mediatek Dimensity 8020 идеально подойдет для повседневных задач и даже требовательных игр, хоть и не на максимальных настройках. 8 ГБ оперативной памяти обеспечат быстродействие. Жаль, что базовая версия Motorola Edge 40 всего на 128 ГБ, но можно выбрать и 256 ГБ.
50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией делает хорошие снимки даже при нехватке освещения. 13-мегапиксельный ультраширик тоже достойный как для своего ценового сегмента. Порадовала и 32-мегапиксельная фронталка с возможностью записи видео в 4K@30fps. Аккумулятор на 4400 мАч поддерживает 68-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку. На один день заряда хватит.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 8/10
Экран: 9/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Относительно компактные габариты
+ Частота обновления экрана 144 Гц
+ Хорошие камеры
+ Влагозащита IP68
Минусы
- Пластиковый корпус
- Только 128 ГБ ПЗУ в базовой версии
OnePlus Nord 3
В ассортименте OnePlus много отличных субфлагманов и настоящих флагманов. Если вы подбираете телефон из среднебюджетного ценового сегмента, однозначно присмотритесь к OnePlus Nord 3. Смартфон может похвастаться экраном Fluid AMOLED диагональю 6.74 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1240 x 2772 пикселей. Есть небольшая влагозащита IP54. Задняя спинка выполнена из стекла и защищена покрытием Gorilla Glass 5.
Для процессора Mediatek Dimensity 9000 не страшны никакие нагрузки, а фирменная оболочка OxygenOS 13.1 с Android 13 обеспечивает быстрое и стабильное функционирование смартфона. Предлагается две модификации: 8/128 и 16/256 ГБ. Камеры OnePlus Nord 3 отличные – это основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп.
Стереодинамики издают достаточно громкий и качественный звук. Из дополнительных интерфейсов хочется отметить наличие ИК-порта. Аккумулятор OnePlus Nord 3 на 5000 мАч, имеется быстрая зарядка на 80 Вт. Можете не сомневаться, что с автономностью у Ванпласа Норд 3 все отлично.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Качественный экран Fluid AMOLED
+ Есть версия с 16 ГБ ОЗУ
+ Прошивка OxygenOS 13.1
+ Основная камера 50 МП
+ Процессор Mediatek Dimensity 9000
+ Проводная зарядка 80 Вт
Минусы
- Пластиковый каркас корпуса
- Нет версии с 12 ГБ оперативной памяти
- Немного завышенная цена
Realme 11
Базовую линейку realme можно считать превосходной заменой серии Redmi Note. К примеру, вместо Redmi Note 12 4 G можно приобрести Realme 11. Смартфон получил относительно небольшой 6.43-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Габариты составляют 159.8 x 72.9 x 7.9 мм при весе 182 грамма. Телефон предлагается в строгом черном и ярком оранжевом цвете.
В realme 11 можно установить карту microSDXC, если вам не хватило флэш-накопителя. К счастью, версий достаточно много, на любой вкус и кошелек – 8/128, 12/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Чип Mediatek Dimensity 6020 подойдет для выполнения базовых задач и неприхотливых игр. На борту установлена актуальная ОС Android 13 с хорошей оболочкой realme UI 4.0.
Основная камера на 64 Мп нормально снимает днем, а вот при недостатке освещения происходит заметное ухудшение качества. Видео можно записывать только в 1080p@30fps. Зато радует емкость аккумулятора – 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой. По желанию можно добиться двух дней работы на одном заряде.
Оценки
Камеры: 7/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 7/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 6/10
Плюсы
+ Оболочка Realme UI 4.0
+ Поддержка карты памяти
+ Много вариантов памяти
+ Есть аудиоджек
+ Хорошая автономность
+ Доступная цена
Минусы
- Частота обновления всего 90 Гц
- Нет ультраширика
- Слабая фронтальная камера
Samsung Galaxy A34
Это доступный телефон от Samsung, который предлагает довольно неплохие характеристики и относительно невысокую цену. Смартфон может обрадовать нас 6.6-дюймовым экраном Super AMOLED, у которого частота обновления составляет 120 Гц. Заявлена влагозащита IP67, благодаря которой возможно погружение на глубину до 30 метров в течение 1 минуты.
"Сердцем" аппарата является среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 1080. Он справится со всеми задачами, за исключением ресурсоемких игр на высоких настройках. Объем оперативной памяти можно выбрать на 6 или 8 ГБ, а для постоянной – 128 или 256 ГБ. Даже есть возможность установить SD-карту.
По камерам все очень хорошо: есть главный 48-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и макро на 5 Мп. Главный сенсор справляется отлично, а вот сверхширокоугольный уже слабее. Запись видео доступна в высоком качестве 4K@30fps и на основную, и на фронтальную 13-мегапиксельную камеру.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит день работы даже при активном использовании. А вот мощность зарядки маленькая – всего 25 Вт, что в стиле Samsung.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 8/10
Экран: 8/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 6/10
Плюсы
+ Качественный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц
+ Влагозащита IP67
+ Поддерживается карта SD
+ Хорошие камеры
+ Аккумулятор 5000 мАч
Минусы
- Пластиковые материалы корпуса
- В базовой версии всего 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ
- Низкая мощность зарядки
Oppo Find X6
Эта модель может посоперничать с камерофонами Xiaomi. Все благодаря тройной основной камере с главным модулем, ультрашириким и перископным телефото по 50 Мп. Качество фото правда потрясающее и подойдет даже профессиональным фотографам. Видео можно записывать в 4K с 60 кадрами в секунду. Некоторые огорчаются, что нет записи в 8K.
Фронтальная камера на 32 Мп создает достойные селфи, только видео пишет в 1080p@30fps. Другие параметры тоже крутые – это 6.74-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1240 x 2772 пикселей, производительный чип Mediatek Dimensity 9200, 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ. Еще следует отметить качественный стереозвук и наличие ИК-порта.
Батарея емкостью 4800 мАч с 80-ваттной зарядкой обеспечит день активной работы и быструю подзарядку до 50% за 12 минут.
Оценки
Камеры: 10/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Экран с частотой обновления 120 Гц
+ Крутая тройная камера
+ Есть ИК-порт
+ 80-ваттная проводная зарядка
Минусы
- Большие габариты и вес
- Фронтальная камера пишет видео только в 1080p@30fps
Asus ROG Phone 7 Ultimate
Смартфон ROG Phone 7 Ultimate может стать великолепной альтернативой игровым смартфонам Xiaomi из серии Black Shark. Данный аппарат предлагает основной 6.78-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, а также дополнительный 2-дюймовый OLED-дисплей на задней спинке телефона. Корпус стеклянный, алюминиевая рамка.
Со всеми требовательными играми на максимальных настройках справится чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти покроют все потребности активного пользователя. На борту установлена операционная система Android 13.
Основная камера с 50-мегапиксельным основным и 13-мегапиксельным ультрашириком делает крутые фото и снимает видео в максимальном качестве 8K@24fps. 32-мегапиксельная фронтальная камера тоже хорошо справляется со своей задачей. Однозначно радует батарея емкостью 6000 мАч с проволочной 65-ваттной и 10-ваттной реверсивной зарядкой.
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Дополнительный дисплей
+ AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц
+ 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти
+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
+ Отличные камеры
+ Аккумулятор 6000 мАч
Минусы
- Большие размеры и вес
- Фронтальная камера пишет видео только в 1080p@30fps
- Нет беспроводной зарядки
Выводы
Подведем итоги и определим, какие смартфоны лучше всего подходят для замены Xiaomi в 2023 году.
- Лучшая бюджетная альтернатива телефонам Xiaomi в 2023 году – Realme 11 ;
- Лучший камерофон на замену Xiaomi в 2023 году – Oppo Find X6 ;
- ТОП за свои деньги вместо смартфонов Xiaomi в 2023 году – Realme GT5 ;
- Лучший среднебюджетный телефон на смену Сяоме в 2023 году – Samsung Galaxy A34 или Motorola Edge 40
- Лучший младший флагман вместо Xiaomi в 2023 году – OnePlus Nord 3 .
Напишите в комментариях, какой телефон из сегодняшней подборки понравился вам больше всего. До встречи!