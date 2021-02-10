Сделка по приобретению Twitter приостановлена по инициативе Илона Маска

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Какую игру затеял эксцентричный бизнесмен?

Как известно, Илон Маск собирается приобрести соцсеть Twitter за $44 млрд. В перспективе он планирует превратить ее в площадку для свободы мнений и слова, а также хочет ввести платный доступ для госструктур и организаций. Стороны приступили к завершению всех формальностей по завершению сделки, но неожиданно Илон Маск поставил эту процедуру на паузу.

На своей странице в Twitter миллиардер сообщил, что сделка временно приостановлена. Причина — аудит на предмет фейковых учетных записей. Он хочет знать, что количество фальшивых аккаунтов действительно составляет менее 5% пользователей соцсети. Напомним, что ранее Илон Маск заявлял о стремлении удалить всех спам-ботов из Twitter.

Интересно, что после этого объявления акции социальной сети упали на 20% на предрыночных торгах. На фоне этого в сети появились обвинения в адрес Илона Маска, что на самом деле все эти телодвижения по части приобретения Twitter лишь блеф или манипуляции. Ряд пользователей предположили, что миллиардер на самом деле не собирался приобретать социальную сеть и теперь сделает все, чтобы сделка сорвалась.

Другие считают, что новое заявление Маска лишь попытка уменьшить сумму сделки и заявить, что акции компании были переоценены и сегодня они стоят значительно меньше. В итоге сумма сделки вполне может оказаться ниже заявленной ранее. Если этот так, то Илон Маск умелый игрок и у него стоит поучиться умению приобрести компанию за бесценок по сравнению с рыночной стоимостью.

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Источник: twitter