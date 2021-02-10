Семейство Honor Magic 4 на эскизах: россыпь камер

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От трех до семи

До анонса серии Honor Magic 4 остается меньше двух недель, а мы практически ничего не знаем о новинках. Каким-то образом компании удается сохранять смартфоны в тайне, и она не допускает контролируемых сливов. Возможно, сегодня тот день, когда мы впервые увидим, как будут выглядеть модели семейства Honor Magic 4.

Сетевой информатор с ником @MayankkumarYT показал эскизы четырех устройств. Предположительно, так будут выглядеть Honor Magic 4, Magic 4T, Magic 4 Pro и Magic Future. Придумывать какое-то интересное решение дизайнеры Honor не стали, внешность новинок пришла из мира флагманов Huawei и Honor. Компания вновь отдала предпочтение массивному блоку основной камеры. Все датчики изображения покоятся на круглом «постаменте» и количество их разнится у разных моделей.

Судя по эскизам, меньше всего камер в основной камере досталось Honor Magic Future, но зато тут предложили двойную фронталку. Присутствию двух датчиков спереди отдали предпочтение и в Honor Magic 4, а также его Pro-версии. А вот компактный Honor Magic 4T довольствуется одиночной селфи-камерой и на тыльной стороне предложили три сенсора. Центральная модель серии Honor Magic 4 предложит четверную тыльную камеру, а в Honor Magic 4 Pro их количество довели до пяти и суммарное количество камер с учетом фронталки составит семь.

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Источник: twitter