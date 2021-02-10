Серия Galaxy S25 от Samsung будет кардинально отличаться от Samsung Galaxy S23

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Кардинальные изменения

Уже известно, что серия S24, представленная 17 января 2024 года, будет выглядеть примерно так же, как и S23, за исключением титановой рамки. Но, как сообщают надежные источники, из S25 может все измениться…

Известный информатор Revegnus опубликовал на X сообщение, что Илхвану Ли, руководителю команды дизайнеров подразделения MX (Mobile eXperience), было поручено придать флагманским моделям Galaxy 2025 "свежий" вид.

Ранее мы уже слышали, что Galaxy S25 Ultra будет иметь 200-мегапиксельную основную камеру с новым 1-дюймовым датчиком изображения с пикселями 0,8 мкм, двухпиксельным автофокусом и встроенным сенсорным зумом кадрирования. Он также сообщил, что Samsung заменит 50-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL GN3, который, как ожидается, снова будет использоваться в Galaxy S24 и Galaxy S24+, на датчики изображения Sony. Поскольку датчики изображения Sony считаются лучшими, это может стать главным изменением флагманской линейки Samsung в 2025 году.

Какие изменения в дизайне Ли не внес в линейку Galaxy S25, они, вероятно, в конце концов, найдут свое применение в средней серии Galaxy A от Samsung. Ли – бывший дизайнер автопроизводителя Mercedes-Benz, а с декабря 2022 года он возглавляет команду дизайнеров Mobile eXperience (MX).

Источник:sammobile