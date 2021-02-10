Серия Honor 70: модели, характеристики и особенности

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Все три новинки получат существенные отличия

В декабре прошлого года состоялась премьера серии Honor 60 и компания уже в шаге от премьеры преемников. Ожидается, что в апреле пройдет презентация семейства Honor 70, которое будет включать три модели. Новинки должны отличаться аппаратными платформами, дисплеями, камерами, емкостью аккумуляторов и мощностью быстрой зарядки.

Honor 70 должен предложить 10-битный OLED‑экран от BOE разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой, стереодинамики, линейный вибромотор и NFC. «Сердцем» смартфона станет новейший чип Snapdragon Gen 1 и для основной камеры приготовили набор из трех датчиков 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Honor 70 Pro будет отличаться от базовой версии присутствием процессора Dimensity 8100, 10-битной OLED‑панелью с технологией адаптивной частоты обновления LTPO (от 1 до 120 Гц) и разрешением 2600х1200 точек. На тыльной стороне установили три модуля 50 Мп (Sony IMX766) + 50 Мп (ультраширик) + 8 Мп (телеобъектив). Все прочие характеристики дублируют те, которые предложат в Honor 70.

Топовой моделью линейки станет Honor 70 Pro+, который будет выделяться чипом Dimensity 9000, батареей емкостью 4600 мАч с быстрой 100-ваттной зарядкой. На передней панели установят LTPO OLED-дисплей разрешением 2800х1300 пикселей с частотой обновления 120 Гц и основная камера будет трехкомпонентной 50 Мп (Sony IMX766) + 50 Мп (ультраширик) + 12 Мп (телеобъектив). Одной из главных фишек камеры станет наличие системы оптической стабилизации изображения. Здесь также будет NFC, стереодинамики и линейный вибромотор.

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Источник: twitter