Серия Honor Magic 4: модели, характеристики и дата анонса

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Honor технически отделилась от Huawei и за прошлый год компании удалось вернуть заметную долю на рынке. Она продолжит возвращать утраченные позиции и готовит к анонсу серию Honor Magic 4. Премьеру могут устроить в первый день проведения выставки MWC 2022, которая стартует в Барселоне с 28 февраля.

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Ожидается, что новое семейство будет включать в себя минимум три смартфона: Honor Magic 4, Honor Magic 4 Pro и Honor Magic 4 Pro+. Известный сетевой информатор RODENT950 сообщил, что все три новинки должны получить оперативную память LPDDR5, постоянную UFS 3.1, ОС Android 12 с оболочкой Magic UI 6.0, дисплейный сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, 10-битные OLED-панели от BOE с частотой обновления 120 Гц, поддержкой DCI-P3 и HDR10+.

Но размер диагонали у всех будет разниться. Так, базовая модель удостоится 6,55-дюймового экрана разрешением 2400х1080 точек, в Pro-версии дисплей будет диагональю 6,67 дюйма разрешением 2772х1344 пикселей, в Honor Magic 4 — 6,78", 3200х1440. По его данным, в Honor Magic 4 в качестве аппаратной платформы предложат Dimensity 9000, а «прошки» получат Snapdragon 8 Gen 1.

Honor Magic 4 Pro предложит защиту от брызг IP53, а в Honor Magic 4 Pro+ класс защиты составит IP68. Базовая же модель будет лишена водозащиты и предложит тройную тыльную камеру 50 Мп + 50 Мп (с поддержкой макросъемки) + 16 Мп (телеобъектив, 10-кратный цифровой зум). Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.

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Honor Magic 4 и Honor Magic 4 Pro помимо главного датчика на 50 Мп и ультраширика на 50 Мп получат телеобъектив с аналогичным разрешением (100-кратный цифровой зум) и монохромную на 50 Мп. Предложат лазерную автофокусировку и систему стабилизации изображения. Оба смартфона удостоятся двойной селфи-камеры, где ключевой модуль на 13 Мп.

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Источник: twitter