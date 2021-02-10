Анонс Honor 60 SE 5G: а-ля iPhone 13 Pro на базе Dimensity 900

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Однако ценники отнюдь не демократичные

Honor вернулась и продолжает возвращать утраченные позиции на рынке. Если ряд компаний начнут этот сезон на высокой ноте с анонса флагманов, то бывшая «дочка» Huawei стартует со среднего класса устройства — Honor 60 SE 5G. Компания уже начала прием предзаказов на новинку, а старт продаж запланирован на 18 февраля.

Оглашение всех характеристик Honor 60 SE 5G производитель приберегает до появления его на прилавках магазинов, но цены и целый ряд параметров уже известны. Это аппарат на базе Dimensity 900 и для отображения картинки предложили 6,67-дюмовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

Весит Honor 60 SE 5G всего 175 грамм и внутри корпуса толщиной 7,7 мм скрывается аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. На передней панели установили фронталку на 16-мегапикселей, а для основной камеры приготовили три датчика изображения 64 Мп + 5 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины). В качестве операционной системы выступает Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0.

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На выбор две модификации Honor 60 SE 5G, где базовая с 8/128 Гб оценена в $345, а за версию с 8/256 Гб запросили $393.

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Источник: mydrivers