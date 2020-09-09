Серия Huawei Mate 40: расстановка сил по камерам

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Подробности о камерах флагманов семейства Huawei Mate 40

Huawei находится на пороге тотальной блокады, в результате которой она не сможет покупать целый ряд комплектующих к смартфонам. Но этот факт хоть и беспокоит компанию, но не стал причиной отказываться от выпуска новинок. Одни из самых ожидаемых — серия флагманов Huawei Mate 40.

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Очередные слухи с просторов Поднебесной указывают на то, что в рамках обновленного семейства выйдут три модели: Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Базовая версия должна предложить одиночную фронтальную камеру, а вот у «прошек» она будет сдвоенная. Предполагается, что в качестве основного будет установлен сенсор Sony IMX588, а вспомогательный — Sony IMX516 (ToF).

Также источник утверждает, что вся серия Huawei Mate 40 получит в основной камере 50-мегапиксельный датчик Sony IMX700, который уж установлен в Honor 30 Pro +и Huawei P40 Pro +. Базовая версия серии должна предложить три датчика на тыльной стороне, а две другие — четыре.

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Известно также, что новинки получат флагманский чипсет Kirin 9000, до 512 Гб постоянной памяти, фирменную оболочку EMUI 11 на основе Android 11, поддержку быстрой, беспроводной и обратной зарядки. Все три смартфона удостоятся OLED-панели, но в базовой версии она будет менее радикально скругленной по кромкам, тогда как у Mate 40 Pro и Mate 40 Pro + это будет дисплей-водопад. Что касается времени анонса, то возможно появится какая-то ясность завтра, когда стартует конференция для разработчиков HD 2020.

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Источник: gizmochina