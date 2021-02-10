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Серия Huawei Nova 12 выйдет 26 декабря и получит лучшую камеру для селфи, которую вы могли видеть, а также сменную диафрагму основного объектива

21.12.2023 67 0

Лучший селфифон?

Запуск серии Huawei Nova 12 официально намечен на 26 декабря. Huawei уже открыла предварительные заказы на своем сайте, позволяя фанатам зарезервировать свои устройства заранее. По предварительной информации, модельный ряд состоит из четырех смартфонов: Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra.

 

Huawei Nova 12


Одной из особенностей Nova 12, на которую указывают обнародованные постеры Huawei, является основная камера с переменной диафрагмой. Digital Chat Station добавляет неофициальную информацию о моделях Nova 12 Pro и Ultra. Оба смартфона получат лучшую в мире селфи-камеру с 60 МП основным объективом и 8 МП портретником с зумом 2X.

 

Huawei Nova 12


На задней панели Huawei Nova 12 Pro и Ultra появится основная камера 50 МП f/1.4-f4.0 с изменяющейся диафрагмой RYYB. Похоже, на этот раз компания не будет использовать мощный перископический телеобъектив.

 

Huawei Nova 12


Экран смартфонов, загнутый по бокам, получит разрешение 1,5K, защиту глаз и двойное отверстие. Известно о пластиковой раме, которая дополнит их несколько необычный дизайн. Источник также сообщил о наличии функции HarmonyOS Smart Communications.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 21.12.2023
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Серия Huawei Nova 12 выйдет 26 декабря и получит лучшую камеру для селфи, которую вы могли видеть, а также сменную диафрагму основного объектива