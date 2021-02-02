Серия Redmi K40 будет насчитывать три модели. Кто третий?

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Нас ждет трио новинок в семействе Redmi K40, и старшая предложит 108 Мп камеру

Если звезды сойдутся так как предсказывают инсайдеры, то 25 февраля состоится премьера семейства Redmi K40. Глава Redmi уже успел похвастаться тем, что новинки получат один из лучших дисплеев на рынке и ценник будет стартовать с отметки $465. Ранее предполагалось, что в рамках линейки выйдут две модели Redmi K40 и Redmi K40 Pro, но последние слухи гласят, что новинок может быть три.

Известный в своих кругах сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что серия Redmi K40 будет насчитывать три смартфона, где самый прокаченный из них предложит датчик разрешением 108-мегапикселей. И это будет первый мобильник в модельном ряду Redmi, предлагающий сенсор с рекордным на сегодняшний день разрешением.

Сетевые источники разделились в своем мнении. Одни говорят, что третьим в серии будет Redmi K40 Ultra или Redmi K40S. В первом случае стоит ждать платформа Snapdragon 888, а во втором — Snapdragon 870.

Другие же напоминают, что Redmi K40 выйдет в двух версиях аппаратной платформы: Dimensity 1200 и Snapdragon 888. А Redmi K40 Pro будет построен на базе топового чипа от Qualcomm. По неподтвержденной информации, он должен предложить плоскую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и в комплекте с ним не будет идти зарядное устройство.

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Источник: mydrivers