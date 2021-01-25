Без зарядки в комплекте: Xiaomi Mi 11, Redmi K40, Redmi Note 10…Расчет продолжается

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Следом за Xiaomi Mi 11 зарядного адаптера лишат Redmi K40 и Redmi Note 10

Кто бы мог подумать, что наступает беззарядное настоящее. Еще полгода назад после появления первых слухов, что новые iPhone лишатся комплектного зарядника многие активно троллили компанию и шутили, что если так и дальше пойдет, то вскоре Apple перестанет класть в коробку и сам смартфон.

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Тогда мало кто мог представить, что вскоре эта инициатива найдет своих последователей. И кто первой к ней присоединится? Xiaomi, которая с самого основания позиционирует себя как «народный» бренд, предлагающий максимум за минимальную цену. Теперь в случае с Xiaomi Mi 11 в этот максимум не входит зарядное устройство.

И, похоже, предлагать урезанный комплект поставки может войти в привычку у Xiaomi. Сегодня глава Redmi выложил в сеть изображение упаковки для Redmi K40, спросив мнение пользователей, какой должна быть упаковка: толстой или тонкой. Очень похоже, что в случае с Redmi K40 компания провернет трюк с Xiaomi Mi 11, изъяв зарядку из упаковки. Но самое разочаровывающее, что мода с изъятием зарядника может добраться до народной линейки Redmi Note.

На днях глава Redmi Лю Вейбинг устроил на своей странице в Weibo опрос, где попросил пользователей высказать мнение, чтобы они хотели бы увидеть в Redmi Note 10. Некоторые «остряки» высказались в пользу ненужности зарядного адаптера в комплекте поставки. Шутили они или всерьез говорили, достоверно неизвестно. Но, как ни странно, но одному из таких «рационализаторов» ответил Лю Вейбинг. В частности, он заявил, что «сообщение получено».

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Какой смысл он вложил в свое послание, остается догадываться. Но очень похоже, что вопрос с отсутствием зарядного адаптера в серии Redmi Note 10 решен. А сама «акция» с опросом и комментариями является постановочной. Компания уже не раз брала на вооружение трюк с опросами, когда спрашивала, что должны предложить новинки. И «удивительным образом» результаты опроса совпадали с тем, что потом предлагали новые смартфоны. Сами плебисциты были не более чем поводом прикрыться, дескать «все сделано по заявкам трудящихся». Аналогичный трюк Xiaomi могла провернуть и на этот раз.

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Источники: gizmochina, toutiao﻿