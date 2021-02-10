Серия Redmi K50: старт с трех новинок и отложенный релиз версии с Dimensity 9000

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Всего должно быть минимум четыре смартфона, два из которых получат Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi завершила работы по созданию основной массы моделей серии Redmi K50 и готова их представить. Ранее сообщалось, что первым должен выйти Redmi K50 Gaming Edition, обладающий мощной системой охлаждения, 120-ваттной зарядкой и чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Сегодня же информатор Digital Chat Station сообщил о том, что в серии Redmi K50 три модели уже готовы к анонсу и их представят одновременно. Скорее всего, произойдет это во второй половине февраля.

По данным источника, все три новинки должны получить изогнутые качественные OLED-панели со встроенными в них фронталками. Естественно, что тут предложат повышенную частоту обновления и увеличенную частоту отклика тача. Минимум одна из новинок должна предложить платформу Snapdragon 8 Gen 1, а также будет модель на базе Snapdragon 870 (Snapdragon 870+).

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Что касается версии с Dimensity 9000, то ее должны представить позже всех — в марте. Отложенный релиз модификации с чипсетом MediaTek объясняется более поздним запуском производства самой однокристальной системы. Строятся догадки, что Dimensity 9000 получит Redmi K50 Pro или Redmi K50 Pro+.

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Источники: mydrivers, mydrivers